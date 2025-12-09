Зафіксовано викид мазуту в Південний Буг біля Ладижинської ТЕС. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області зафіксовано викид мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської теплової електростанції.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що за цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 КК України.

Наразі проведено невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС, відібрано зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень.

Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.

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Викиди мазуту











