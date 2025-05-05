Виявлені нові забруднення мазутом на узбережжі нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині
Невелику ділянку забруднену мазутом виявили на узбережжі національного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці повідомив еколог Іван Русєв.
"У межах нацпарку знову знайдено одну ділянку на піщаному пересипі, де море викинуло мазут фракцій діаметром у 5 мм. Його небагато - десь близько 50 грамів і його нами оперативно зібрано", - йдеться в повідомленні.
Русєв зазначив, що від високої температури піску та повітря мазут був дуже м’яким. На думку еколога, потужні вітри і перенос піску по пересипу останніми днями, ймовірно, прикривають його і нафтопродукт розчиняється у товщі піску та отруює піщані біоценози.
"Основна частина того мазуту, що міг доплисти до Північно-Західного Причорномор’я з місця аварії 15.12.2024 року, з потеплінням вже розчиняється і "вмонтовується" в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми", - додав Русєв.
Аварія російських танкерів
15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.
21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.
Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".
27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.
4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.
Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.
13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.
24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.
Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.
У лютому поточного року на узбережжі Чорного моря в Криму та Краснодарському краї зафіксували нові викиди мазуту, що є наслідком аварії двох російських танкерів. Згодом виявили ще 14 нових ділянок, які забруднені мазуто
У березні 2025 стало зрозуміло, що окупанти не змогли повністю ліквідувати наслідки екологічної катастрофи, що сталася у Керченській протоці після того, як затонули танкери "Волгонефть".
21 березня на узбережжі селища Фонтанка, що поблизу Одеси, екологи зафіксували локальні осередки забруднення мазутом.
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