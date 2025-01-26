У тимчасово окупованому Севастополі вже зібрали понад 590 тонн забрудненого мазутом ґрунту

592,534 тонни забрудненого мазутом ґрунту, внаслідок катастрофи танкерів РФ, забрали в окупованому Севастополі. А МНС РФ заявило, що на Чорноморському узбережжі зафіксували нові викиди мазуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим Реалії" із посиланням на окупаційного "голову" Севастополя Михайла Развожаєва.

"25 січня вивезли 3 тонни забрудненого мазутом ґрунту. За весь час робіт вивезено вже 592,534 тонни ґрунту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз рятувальники та волонтери працюють у районі Балаклави.

За інформацією російських ЗМІ, рятувальні роботи тривають у Краснодарському краї.

А зранку пресслужба МНС РФ заявила, що на Чорноморському узбережжі було зафіксовано нові локальні викиди нафтопродуктів. За даними відомства, мазут було знову виявлено в Краснодарському краї, Криму та Севастополі. Викиди було зафіксовано на 17 ділянках проведення робіт протяжністю 63,5 км.

Аварія російських танкерів

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.

24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.

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