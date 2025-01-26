Во временно оккупированном Севастополе уже собрали более 590 тонн загрязненной мазутом почвы

592,534 тонны загрязненного мазутом грунта, в результате катастрофы танкеров РФ, забрали в оккупированном Севастополе. А МЧС РФ заявило, что на Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на оккупационного "голову" Севастополя Михаила Развожаева.

"25 января вывезли 3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 592,534 тонны грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы.

По информации российских СМИ, спасательные работы продолжаются в Краснодарском крае.

А утром пресс-служба МЧС РФ заявила, что на Черноморском побережье были зафиксированы новые локальные выбросы нефтепродуктов. По данным ведомства, мазут был снова обнаружен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Выбросы были зафиксированы на 17 участках проведения работ протяженностью 63,5 км.

Крушение российских танкеров

15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

13 января в Азовском море в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров и растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

24 января на пляжах в Одесской области обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом с танкеров. Пятна мазута нашли в нескольких десятках метров от береговой линии.

В тот же день "власти" Севастополя ввели режим "чрезвычайной ситуации федерального характера" из-за последствий выбросов мазута после аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе.

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