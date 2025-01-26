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Новости
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Во временно оккупированном Севастополе уже собрали более 590 тонн загрязненной мазутом почвы

Мазут продовжують збирати у Севастополі

592,534 тонны загрязненного мазутом грунта, в результате катастрофы танкеров РФ, забрали в оккупированном Севастополе. А МЧС РФ заявило, что на Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на оккупационного "голову" Севастополя Михаила Развожаева.

"25 января вывезли 3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 592,534 тонны грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы.

По информации российских СМИ, спасательные работы продолжаются в Краснодарском крае.

А утром пресс-служба МЧС РФ заявила, что на Черноморском побережье были зафиксированы новые локальные выбросы нефтепродуктов. По данным ведомства, мазут был снова обнаружен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Выбросы были зафиксированы на 17 участках проведения работ протяженностью 63,5 км.

Крушение российских танкеров

15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

13 января в Азовском море в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров и растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

24 января на пляжах в Одесской области обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом с танкеров. Пятна мазута нашли в нескольких десятках метров от береговой линии.

В тот же день "власти" Севастополя ввели режим "чрезвычайной ситуации федерального характера" из-за последствий выбросов мазута после аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрывают масштабы экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном и Азовском морях, - ЦНС

Автор: 

Крым (26419) мазут (33) город Севастополь (1762)


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Топ комментарии
+4
Там где рашисты, там всегда разруха, голод, война и погибель, это нужно уяснить всему человечеству!

Как только Земля носит и терпит таких уродов?
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26.01.2025 13:18
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не додумались москалі запалити море..
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26.01.2025 13:10 Ответить
Это ж надо так загадить
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26.01.2025 13:14 Ответить
Тільки не сказали до початку якого сезону.
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26.01.2025 13:41 Ответить
Тепер Чорне море буде дійсно чорним... (
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26.01.2025 13:15 Ответить
Там где рашисты, там всегда разруха, голод, война и погибель, это нужно уяснить всему человечеству!

Как только Земля носит и терпит таких уродов?
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26.01.2025 13:18 Ответить
Такий же срач в Криму був і за совка. Один раз мене смикнуло покупатися після шторму в Судаку - півдня потім відтирали змивкою від мазута.
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26.01.2025 13:39 Ответить
так это только грунт и песок с мазутом,там где то 70 на 30,море постепенно начнет теплеть,так что курортная веселуха только начинается.
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26.01.2025 13:50 Ответить
Мір, дружба, жвачка?
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26.01.2025 14:20 Ответить
Так. Хтось багатіє поки холопи воюють.
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26.01.2025 15:58 Ответить
Може хтось знає чи можна зібраний мазут якось використовувати?
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26.01.2025 15:29 Ответить
Если бы летом, был бы капец. На Черном море в декабре особенно и иногда в начале марта бывают очень жёсткие штормы. Дня по три не меньше. Летом и до Болгарии с Румынией бы мазут доплыл . Но самое странное, что молчат бздлявые зелёные с запада. Бабло грязьпрома не пахнет! Тума Тумблер выходи, на псюрло полюбуемся твоё!
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26.01.2025 22:44 Ответить
 
 