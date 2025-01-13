Мазут из российских танкеров добрался до берегов Азовского моря.

В Азовском море после аварии российских танкеров в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров, оно растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет и Центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки Sentinel-2 зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

"Учитывая течения и направление ветра в регионе, вероятно, мазут будет относить дальше на запад, в сторону Арабатской стрелки, приближаясь к Мариуполю", - говорится в сообщении.

11 января 2025 года оккупационные власти ВОТ Запорожской области подтвердили выброс мазута в Бердянске, а также сообщили о небольшом очаге загрязнения на косе Пересыпь длиной более 14 км.





Разлив мазута в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

