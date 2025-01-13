РУС
Мазут из российских танкеров добрался до берегов Азовского моря.

В Азовском море после аварии российских танкеров в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров, оно растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет и Центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки Sentinel-2 зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

Нафтова пляма із російських танкерів дісталася окупованого Бердянська

"Учитывая течения и направление ветра в регионе, вероятно, мазут будет относить дальше на запад, в сторону Арабатской стрелки, приближаясь к Мариуполю", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На западе оккупированного Крыма ввели режим ЧС из-за мазута. К "Тузловским лиманам" прилетели загрязненные птицы. ФОТОрепортаж

11 января 2025 года оккупационные власти ВОТ Запорожской области подтвердили выброс мазута в Бердянске, а также сообщили о небольшом очаге загрязнения на косе Пересыпь длиной более 14 км.

Нафтова пляма із російських танкерів дісталася окупованого Бердянська
Нафтова пляма із російських танкерів дісталася окупованого Бердянська

Разлив мазута в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия еще не до конца известны, - Плетенчук об аварии танкеров РФ в Керченском проливе

Автор: 

+12
Грета Тунберг без кацапского бабла оказвалась совсем не Гретой Тунберг, а чорти шо и сбоку бантик...
13.01.2025 16:20 Ответить
13.01.2025 16:20 Ответить
+5
13.01.2025 16:09 Ответить
13.01.2025 16:09 Ответить
+5
..а у ***** старческий маразм и детские комплексы - сладкая парочка.. та и Маск тоже "не тово".. дебилы рулят..
13.01.2025 16:27 Ответить
13.01.2025 16:27 Ответить
13.01.2025 16:09 Ответить
13.01.2025 16:09 Ответить
В костюме аквалангиста Макаревич?
13.01.2025 17:01 Ответить
13.01.2025 17:01 Ответить
Які такі «русские» під час монгольського іга? Звідки вони на болотах взялися? Може, в меря, весь і мокшей така звичка зʼявилася? Щось Макаревич в історії плаває.
13.01.2025 17:30 Ответить
13.01.2025 17:30 Ответить
ну ви зрозуміли я б шантажнув, якщо повториться хйня минулорічної давнини з затримкою зброї на пів року. Проба пера з мазутом пройшла норм
13.01.2025 16:11 Ответить
13.01.2025 16:11 Ответить
Грета Тунберг без кацапского бабла оказвалась совсем не Гретой Тунберг, а чорти шо и сбоку бантик...
13.01.2025 16:20 Ответить
13.01.2025 16:20 Ответить
..а у ***** старческий маразм и детские комплексы - сладкая парочка.. та и Маск тоже "не тово".. дебилы рулят..
13.01.2025 16:27 Ответить
13.01.2025 16:27 Ответить
Шо у Грети, шо у Маска - Аспергера..легка форма аутизму. Теж саме було у Енштейна..

Але ж, це капець які різні люди!!!!
13.01.2025 16:43 Ответить
13.01.2025 16:43 Ответить
И всему миру похер.
13.01.2025 16:20 Ответить
13.01.2025 16:20 Ответить
Пора пляму підпалювати.....
13.01.2025 16:21 Ответить
13.01.2025 16:21 Ответить
тим паче що її пригнало вітром за адресою - у русскую га-овень
13.01.2025 19:25 Ответить
13.01.2025 19:25 Ответить
Свинокацапи усе засрали
13.01.2025 17:05 Ответить
13.01.2025 17:05 Ответить
де кацап - там трава не росте. а тепер і риба не плаває.
13.01.2025 19:26 Ответить
13.01.2025 19:26 Ответить
Для сравнения: Такую площадь, как размер пятна на первом фото, кацапам занимать месяц ожесточённых боёв
13.01.2025 17:25 Ответить
13.01.2025 17:25 Ответить
 
 