В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пятен мазута после аварии танкеров

В Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил 4 января подконтрольный России глава города Михаил Развожаев.

Он утверждает, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах.

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Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.