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В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пятен мазута после аварии танкеров

Плями мазуту біля Севастополя

В Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил 4 января подконтрольный России глава города Михаил Развожаев.

Он утверждает, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах.

Также смотрите: По меньшей мере 10 погибших дельфинов нашли на российском побережье Черного моря. ФОТО

Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

мазут (32) город Севастополь (1760) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+13
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04.01.2025 17:56
+5
Все лайно що до вас приїджає та припливає то є "кримнаш".
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04.01.2025 18:09
+4
трохи дали "тєчь"
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04.01.2025 17:52
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Так кацапи ж заявили, що витоків мазуту з затоплених танкерів, немає?...
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04.01.2025 17:51 Ответить
трохи дали "тєчь"
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04.01.2025 17:52 Ответить
Та ниче немае 😁😄😆.
Так удачно переломились пополам , что нет утечек, нанотехнологии сколково
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04.01.2025 18:12 Ответить
Дійшов "Дев'ятий вал" - Айвазовський!!!
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04.01.2025 17:51 Ответить
Двіжуха і ужасть..
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04.01.2025 18:06 Ответить
Шо ***** не помага?
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04.01.2025 17:53 Ответить
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04.01.2025 17:56 Ответить
Хоть каменюки з неба і плями в морі..Гойда!
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04.01.2025 18:05 Ответить
Все лайно що до вас приїджає та припливає то є "кримнаш".
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04.01.2025 18:09 Ответить
Даже с моря камни! Не только с моря лишь, но не каждый может заглянуть в Писец завтрашнего дня
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04.01.2025 18:11 Ответить
НЕМЕДЛЕННО!!! МОЛНИЯ КРЕМЛЬ!
тчк.
ВЕСЬ мазут спаковать в мешки и передать Приднестровью в качестве новогоднего подарка путина!
тчк.
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04.01.2025 18:21 Ответить
Пiдготовка до курортного сезону 2025 почалась! 😂
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04.01.2025 18:24 Ответить
пока в кремле сидит пуйло - на всей планете будет зло, а как то зло остановить? Да просто : .уку завалить !!!
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04.01.2025 18:25 Ответить
Мені одне цікаво. Чому Україна не подала в суд на компенсацію збитків екології Криму?
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04.01.2025 18:28 Ответить
Тому що міжнародне право повністю знищено х**лом за мовчазного потурання західних імпотентів. Суди, нормативно-правові акти - це все в минулому, зараз діє лише право сили, як на зорі зародження цивілізації.
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04.01.2025 18:54 Ответить
Не розумію коментаторів. Смішного мало, кацапи засрали наш Крим, а течія рухається від протоки попід Кримом аж до Одеси, а зимою ще й попутно течії дують східні вітри.
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04.01.2025 18:41 Ответить
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04.01.2025 19:01 Ответить
Севастополь, чи Севастопіль?...

Заснований в 1783 на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Ахтіарської бухти, назва бухти від поселення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Ак'яр (від кримськотатарського ак - «білий», яр - «крутий берег, обрив біля моря»).

Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 анексії Кримського ханства в 1784 місто в рамках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 «Грецького проєкту» російської імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини IIhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-3 [3] отримало назву на грецький манір - Севастополь.
Греки заснували?...будемо й далі його по російськи називати?
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04.01.2025 19:08 Ответить
Херсонес Таврійский. бо його греки заснували більш, ніж 2000 років тому.
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04.01.2025 20:34 Ответить
Володимир Путін: «Херсонес - это же что? Это Севастополь»
https://ua.krymr.com/a/28155462.html
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04.01.2025 21:02 Ответить
 
 