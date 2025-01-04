В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пятен мазута после аварии танкеров
В Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил 4 января подконтрольный России глава города Михаил Развожаев.
Он утверждает, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах.
Что предшествовало?
Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.
21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".
27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.
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Так удачно переломились пополам , что нет утечек, нанотехнологии сколково
тчк.
ВЕСЬ мазут спаковать в мешки и передать Приднестровью в качестве новогоднего подарка путина!
тчк.
Заснований в 1783 на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Ахтіарської бухти, назва бухти від поселення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Ак'яр (від кримськотатарського ак - «білий», яр - «крутий берег, обрив біля моря»).
Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 анексії Кримського ханства в 1784 місто в рамках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 «Грецького проєкту» російської імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини IIhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-3 [3] отримало назву на грецький манір - Севастополь.
Греки заснували?...будемо й далі його по російськи називати?
https://ua.krymr.com/a/28155462.html