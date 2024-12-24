Последствия еще не до конца известны, - Плетенчук об аварии танкеров РФ в Керченском проливе

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что последствия аварии российских танкеров в Керченском проливе еще не до конца известны. Он рассказал, что в результате затопления российских танкеров в местах зимовки дельфинов млекопитающие начали выбрасываться на черноморское побережье.

Об этом Плетенчук сказал в телеэфире, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это отдельная тема и системная проблема. Враг влиял на экосистему, флору и фауну и до этого довольно серьезно. Мы имеем катастрофическую ситуацию с Кинбурнским орнитологическим заповедником. Непонятная ситуация с "Асканией-Нова", если брать исключительно экологию, и теперь ситуация еще хуже, как следствие техногенной катастрофы в Черном море. Уже есть видео, которые свидетельствуют о том, что на побережье начали выбрасываться дельфины",- рассказал представитель ВМС.

Как отметил Плетенчук, даже россияне, которые участвуют в уборке результатов этой техногенной катастрофы, жалуются на свое физическое состояние.

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"Мы даже до конца не понимаем, какие еще последствия этой катастрофы нас ждут",- добавил он.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

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