В Севастополе "власть" объявила режим "ЧС федерального уровня" из-за разлива мазута в Керченском проливе

"Власти" Севастополя ввели режим "чрезвычайной ситуации федерального характера" из-за последствий выбросов мазута после аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 января сообщило МЧС РФ.

Об этом российское ведомство заявило по итогам заседания правительственной комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город (Севастополь. - Ред.) территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной катастрофой танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.

В свою очередь, подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город "получит помощь из (российского. - Ред.) федерального бюджета в связи с ситуацией в Керченском проливе".

Он утверждает, что в Севастополе "ситуация сейчас стабильная, новые значительные выбросы мазута не фиксируются".

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Крушение российских танкеров

15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

13 января в Азовском море в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров и растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

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