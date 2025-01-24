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В Севастополе "власть" объявила режим "ЧС федерального уровня" из-за разлива мазута в Керченском проливе

"Власти" Севастополя ввели режим "чрезвычайной ситуации федерального характера" из-за последствий выбросов мазута после аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 января сообщило МЧС РФ.

Об этом российское ведомство заявило по итогам заседания правительственной комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город (Севастополь. - Ред.) территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной катастрофой танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.

Розлив мазуту в Керченській протоці: у Севастополі ввели режим НС

В свою очередь, подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город "получит помощь из (российского. - Ред.) федерального бюджета в связи с ситуацией в Керченском проливе".

Он утверждает, что в Севастополе "ситуация сейчас стабильная, новые значительные выбросы мазута не фиксируются".

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Розлив мазуту в Керченській протоці: у Севастополі ввели режим НС

Крушение российских танкеров

15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

13 января в Азовском море в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров и растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

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Автор: 

Крым (26419) мазут (33) город Севастополь (1762)


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Головне, що нам і на копійку це не обійшлося. Все за власний кошт, кацапськсми руками.
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24.01.2025 22:32 Ответить
Ти впевнений? У Чорному морі є "циркуляційна" течія. Іде проти часової стрілки. Вданому випадку мазут від Керчі пішов уздовж кримських берегів на захід і уже добрався до Одещини... Через місяць він буде уже в районі Констанци...
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25.01.2025 01:00 Ответить
Кацапська національна забава засрати все навколо себе.
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24.01.2025 22:36 Ответить
пляжі Кубані будуть цього року закриті...
і не тільки Кубані

.
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24.01.2025 22:51 Ответить
Одеські - теж...
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25.01.2025 01:01 Ответить
да хоть камни с неба мазут из дна
гойда!
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25.01.2025 12:20 Ответить
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24.01.2025 22:39 Ответить
"Пейте, рыбки,
За мой день рождения..."
В.Высоцкий

.
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24.01.2025 22:49 Ответить
Московити засрали море
Де грета тумблерг?
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24.01.2025 22:53 Ответить
 
 