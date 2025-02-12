Зафіксовано 14 нових забруднених ділянок витоків мазуту у Чорному морі

У Чорному морі виявили 14 нових ділянок викидів мазуту після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на пресслужбу МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"На 14 ділянках проведення робіт зафіксовано випадки точкових викидів фракцій нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники тимчасово окупованого Криму вже зібрали 713 тонн забрудненого ґрунту та піску, а також очистили 213 км узбережжя. У Севастополі вивезли 665 тонн забруднень.

Аварія російських танкерів

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.

24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.

