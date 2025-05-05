Обнаружены новые загрязнения мазутом на побережье нацпарка "Тузловские лиманы" в Одесской области

Небольшой участок загрязненный мазутом обнаружили на побережье национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице сообщил эколог Иван Русев.

"В пределах нацпарка снова найден один участок на песчаной пересыпи, где море выбросило мазут фракций диаметром в 5 мм. Его немного - где-то около 50 граммов и его мы оперативно собрали", - говорится в сообщении.

Русев отметил, что от высокой температуры песка и воздуха мазут был очень мягким. По мнению эколога, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, прикрывают его и нефтепродукт растворяется в толще песка и отравляет песчаные биоценозы.

"Основная часть того мазута, который мог доплыть до Северо-Западного Причерноморья с места аварии 15.12.2024 года, с потеплением уже растворяется и "монтируется" в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы", - добавил Русев.

Крушение российских танкеров

15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

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4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

13 января в Азовском море в Керченском проливе зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 квадратных километров и растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива.

24 января на пляжах в Одесской области обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом с танкеров. Пятна мазута нашли в нескольких десятках метров от береговой линии.

В тот же день "власти" Севастополя ввели режим "чрезвычайной ситуации федерального характера" из-за последствий выбросов мазута после аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе.

В феврале текущего года на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута, что является следствием аварии двух российских танкеров. Впоследствии обнаружили еще 14 новых участков, которые загрязнены мазутом

В марте 2025 стало понятно, что оккупанты не смогли полностью ликвидировать последствия экологической катастрофы, произошедшей в Керченском проливе после того, как затонули танкеры "Волгонефть".

21 марта на побережье поселка Фонтанка, что вблизи Одессы, экологи зафиксировали локальные очаги загрязнения мазутом.

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