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Новости Авария российских танкеров
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Очередной российский танкер потерпел крушение возле Сахалина, - ЦПД

Авария российского танкера возле Сахалина

В России произошла авария с нефтяным танкером, что привело к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления - невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций", - говорится в сообщении.

Несмотря на попытки российский пропагандистов преуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут, отметили в ЦПД.

Также читайте: На побережье Керчи зафиксировали новый выброс мазута, - СМИ

Автор: 

авария (1285) россия (95546) танкер (146)


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Топ комментарии
+16
Щоб вони всі потонули і згоріли п#дари !!!
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21.04.2025 11:46
+13
Підари засеруть весь світовий океан.
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21.04.2025 11:54
+7
Немита планету засирає, а санкцюністи шмарклі жують, бо орбан не дозволяє.
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21.04.2025 11:57
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випадково він не носив назву Папа риммський?
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21.04.2025 11:44 Ответить
Щоб вони всі потонули і згоріли п#дари !!!
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21.04.2025 11:46 Ответить
підтримую
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21.04.2025 11:47 Ответить
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21.04.2025 11:48 Ответить
будували турки у стамбулі, 85 метрів довжиною, 13 метрів шириною, ходило під прапорами туреччини, італії та белізу.
наразі експлуатується "хабаровськой паливною компанією", порт приписки холмськ
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21.04.2025 12:15 Ответить
Ні то був "іосіфф кобздон"
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21.04.2025 11:48 Ответить
то порт приписки .
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21.04.2025 11:49 Ответить
виконавцям респект
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21.04.2025 11:47 Ответить
Танкер "Калоша" не витримав шторму
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21.04.2025 11:47 Ответить
під час переливу нафти з танкеру у берегові цистерни біля причалу відбувся витік нафти у море
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21.04.2025 11:55 Ответить
Підари засеруть весь світовий океан.
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21.04.2025 11:54 Ответить
Немита планету засирає, а санкцюністи шмарклі жують, бо орбан не дозволяє.
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21.04.2025 11:57 Ответить
Так с виду танкер новый почти. Жаль что не втоп.
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21.04.2025 12:00 Ответить
Там де кацап, там все зруйноване, знищено та загажено! Коли вже Вищий розум знищить цю ракову пухлину планети Земля під назвою раzzєя? Є🤬
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21.04.2025 12:07 Ответить
Поки є попит на йхнє чорне лайно, у них будуть грощі на руйнування, знищення та загаження Землі.
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21.04.2025 12:18 Ответить
Якщо наш шарик коли-небудь знищать, то це буде кацапня.
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21.04.2025 12:15 Ответить
Серють і серють. Кацапи це як торгова марка - вони на серунів не вчаться, вони ними народжуються.
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21.04.2025 12:59 Ответить
Я так розумію що топити кораблів у відкритому морі не така уже і важка справа при наявності дронів, вибухівки і тд.
Також можна заплатити члену екіпажу за саботаж. Так чому це не роблять?
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21.04.2025 13:11 Ответить
 
 