Очередной российский танкер потерпел крушение возле Сахалина, - ЦПД

В России произошла авария с нефтяным танкером, что привело к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления - невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций", - говорится в сообщении.

Несмотря на попытки российский пропагандистов преуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут, отметили в ЦПД.

Также читайте: На побережье Керчи зафиксировали новый выброс мазута, - СМИ