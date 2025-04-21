Очередной российский танкер потерпел крушение возле Сахалина, - ЦПД
В России произошла авария с нефтяным танкером, что привело к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления - невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций", - говорится в сообщении.
Несмотря на попытки российский пропагандистов преуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут, отметили в ЦПД.
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наразі експлуатується "хабаровськой паливною компанією", порт приписки холмськ
Також можна заплатити члену екіпажу за саботаж. Так чому це не роблять?