Зафиксирован выброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области зафиксирован выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской тепловой электростанции.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 УК Украины.

В настоящее время проведены неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобраны образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.

Выбросы мазута

Сброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС
Сброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС
Сброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС
Сброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС

це хтось по телеграму так порадив,
чи це просто «халатная прєступность»..
рукавадяшіх ліц..?
