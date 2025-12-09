Зафиксирован выброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Винницкой области зафиксирован выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской тепловой электростанции.
Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 УК Украины.
В настоящее время проведены неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобраны образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований.
Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.
Выбросы мазута
чи це просто «халатная прєступность»..
рукавадяшіх ліц..?