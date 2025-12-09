Зафиксирован выброс мазута в Южный Буг возле Ладыжинской ТЭС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области зафиксирован выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской тепловой электростанции.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 УК Украины.

В настоящее время проведены неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобраны образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.

Читайте: Выявлены новые загрязнения мазутом на побережье нацпарка "Тузловские лиманы" в Одесской области

Выбросы мазута











