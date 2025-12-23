РУС
В Румынии объявили воздушную тревогу во время атаки российских дронов на Одесщину

В Румынии объявили воздушную тревогу во время атаки РФ на Одесскую область

В Румынии в ночь на 23 декабря жители уездов Тулча и Галац получили уведомление о воздушной тревоге во время атаки российских дронов по Одесской области.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение граждан

В ночь на 23 декабря российские войска осуществили дронную атаку на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы с Румынией.

  • В ведомстве отметили, что в 01:10 его радиолокационные системы обнаружили две цели в воздушном пространстве Украины, которые двигались в направлении Рени и Килии;
  • в 01:26 на севере уезда Тулча и на юго-востоке уезда Галац объявили воздушную тревогу.

Угроза из-за БПЛА

Радары обнаружили еще одну группу беспилотников, двигавшуюся в направлении порта Рени, и вскоре после этого на территории Украины было сообщено о взрывах.

Несанкционированных нарушений национального воздушного пространства Румынии обнаружено не было, сигнал тревоги отменили в 02:15, добавило Минобороны Румынии.

Напомним, ночью 23 декабря враг осуществил очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

Одесская область (4070) Румыния (1223) воздушная тревога (857)
"...Радари виявили ще одну групу безпілотників, що рухалася в напрямку порту Рені, і ..." повідомивши про це ЗСУ, застосували засоби ППО по тих цілях, які потенційно могли порушити повітряний простір Румунії, або уявна траєкторія польоту яких пересікалася із державним кордоном між країнами!
(Розумію, що це сон, але хотілося би таке прочитати в новинах... )
