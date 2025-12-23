В Румынии объявили воздушную тревогу во время атаки российских дронов на Одесщину
В Румынии в ночь на 23 декабря жители уездов Тулча и Галац получили уведомление о воздушной тревоге во время атаки российских дронов по Одесской области.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.
Предупреждение граждан
В ночь на 23 декабря российские войска осуществили дронную атаку на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы с Румынией.
- В ведомстве отметили, что в 01:10 его радиолокационные системы обнаружили две цели в воздушном пространстве Украины, которые двигались в направлении Рени и Килии;
- в 01:26 на севере уезда Тулча и на юго-востоке уезда Галац объявили воздушную тревогу.
Угроза из-за БПЛА
Радары обнаружили еще одну группу беспилотников, двигавшуюся в направлении порта Рени, и вскоре после этого на территории Украины было сообщено о взрывах.
Несанкционированных нарушений национального воздушного пространства Румынии обнаружено не было, сигнал тревоги отменили в 02:15, добавило Минобороны Румынии.
Напомним, ночью 23 декабря враг осуществил очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.
