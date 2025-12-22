В Румынии предлагают запретить коммунистическую пропаганду
В парламенте Румынии зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую запрет коммунистических организаций, символики и пропаганды.
Об этом говорится в материале Digi24, информирует Цензор.НЕТ.
Авторами документа выступили депутаты коалиционной партии USR. Законопроект отдельно охватывает преступления, совершенные в период коммунистического режима.
Что именно предлагают запретить
Законопроект предусматривает запрет на использование коммунистической символики в публичном пространстве, за исключением музейных экспозиций. Речь также идет о демонтаже или недопущении установки памятников, мемориальных знаков и таблиц, связанных с деятелями коммунистической идеологии.
Отдельный блок касается топонимики. Предлагается запретить присвоение имен лиц, связанных с коммунистическим режимом или преступлениями против человечества, улицам, площадям, паркам и другим общественным местам, а также организациям.
Наказание и позиция авторов
За нарушение норм документа предусмотрена уголовная ответственность. За пропаганду коммунизма может грозить тюремное заключение сроком до трех лет. За создание или участие в коммунистической организации — до десяти лет лишения свободы.
Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет не только об исторической оценке прошлого, но и о современных рисках для демократии.
"Ностальгия по коммунизму — это не невинная меланхолия, а пища для экстремистских течений, которые сегодня обещают "порядок" ценой наших прав", — заявили представители USR.
Подобные шаги ранее уже были сделаны в других странах Центральной Европы. В частности, в Польше запретили деятельность Коммунистической партии, а в Чехии пропаганду коммунистической идеологии приравняли к нацистской.
- К слову, киевский городской совет 18 декабря на заседании поддержал решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики.
