В Румынии предлагают запретить коммунистическую пропаганду

В парламенте Румынии зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую запрет коммунистических организаций, символики и пропаганды.

Об этом говорится в материале Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Авторами документа выступили депутаты коалиционной партии USR. Законопроект отдельно охватывает преступления, совершенные в период коммунистического режима.

Что именно предлагают запретить

Законопроект предусматривает запрет на использование коммунистической символики в публичном пространстве, за исключением музейных экспозиций. Речь также идет о демонтаже или недопущении установки памятников, мемориальных знаков и таблиц, связанных с деятелями коммунистической идеологии.

Отдельный блок касается топонимики. Предлагается запретить присвоение имен лиц, связанных с коммунистическим режимом или преступлениями против человечества, улицам, площадям, паркам и другим общественным местам, а также организациям.

Наказание и позиция авторов

За нарушение норм документа предусмотрена уголовная ответственность. За пропаганду коммунизма может грозить тюремное заключение сроком до трех лет. За создание или участие в коммунистической организации — до десяти лет лишения свободы.

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет не только об исторической оценке прошлого, но и о современных рисках для демократии.

"Ностальгия по коммунизму — это не невинная меланхолия, а пища для экстремистских течений, которые сегодня обещают "порядок" ценой наших прав", — заявили представители USR.

Подобные шаги ранее уже были сделаны в других странах Центральной Европы. В частности, в Польше запретили деятельность Коммунистической партии, а в Чехии пропаганду коммунистической идеологии приравняли к нацистской.

К слову, киевский городской совет 18 декабря на заседании поддержал решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики.

