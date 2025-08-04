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Последний памятник Ленину демонтировали в Украине. ФОТО

Бюст Владимира Ленина демонтировали в селе Рудковцы Хмельницкой области. Это был последний памятник Ленину на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил проект "Деколонізація. Україна", передает Цензор.НЕТ.

"В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину в Украине", - говорится в заметке.

Бюст перевезли на производственную территорию предприятия, отмечается в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Памятник Ленину в Судже поврежден, но стоит на месте, - BBC. ФОТО

Последний пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо
Последний пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо
Последний пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо

Автор: 

демонтаж (204) Ленин Владимир (574) декоммунизация (758)


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Топ комментарии
+18
11 років війни.
А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
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04.08.2025 16:26 Ответить
+13
Більше десяти років цих істуканів прибирали. Скільки їх кацапи понатикали
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04.08.2025 16:26 Ответить
+8
Що, знов останній? Це вже вкотре?
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04.08.2025 16:36 Ответить
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11 років війни.
А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
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04.08.2025 16:26 Ответить
Більше десяти років цих істуканів прибирали. Скільки їх кацапи понатикали
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04.08.2025 16:26 Ответить
В Скадовську і на ТОТ вцілому поставили / відновили.
Деякі начальники/депутати їх зберігали на задвірках комунхозів чи гаражів..
Як наче спеціально чекали.... Чи співпадіння ж... ? Нє...
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04.08.2025 16:43 Ответить
радянському безбожному народу потрібні ідоли
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04.08.2025 16:58 Ответить
Зачищають поляну для Найпотужного!
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04.08.2025 16:28 Ответить
Селюки самі не могли це зробити з 91 року,козли..
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04.08.2025 16:34 Ответить
селищний голова ще той ждун)))
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04.08.2025 16:34 Ответить
Що, знов останній? Це вже вкотре?
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04.08.2025 16:36 Ответить
А ТОТ ? У разі / під час відновлення законного порядку і там все по новому починати...
А в Кримській Області навіть не починали - з самого початку заповідник члєнінізма..
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04.08.2025 16:45 Ответить
Совкового сифілісу поменшає, особливо в голові.
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04.08.2025 16:36 Ответить
Я щось не бачив щоб на нього хтось дрочив...може в криму і лугандоні десь..но в Одесі точно не бачив, хоча і вати радянської валом
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04.08.2025 18:29 Ответить
а до этого чего ждали?!прихода кацапов?!
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04.08.2025 16:36 Ответить
Місцеві колгоспники-совки, напевно, кістьми лягали перед монтувальниками за ілліча. А наступного дня нападали з вилами на ТЦК.
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04.08.2025 16:36 Ответить
А кого поставлять замість ?
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04.08.2025 16:45 Ответить
Поставлять того староо кацапа в ондатровій ,облізій шапці ушанці,що скавулів :"чЛєніна снялі піндеравци проклятиє,фошізди."
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04.08.2025 17:01 Ответить
А може когось із ******** ?
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04.08.2025 17:04 Ответить
Сіманєнка!?Так він злиняв на кацапію,можна ще стару калошу вітрєнчіху поставити,забетонувати ноги у відрі з цементом ,щоб не втікала,а остальное що вище просто серебрянкою помалювати.Чим не Зоя космодемянська?
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04.08.2025 17:18 Ответить
Ви впевнені, що той комуняка на московію здриснув? Вони ж здебільшого на клятий Захід, до класових ворогів біжать. Хоча, я може й відстав від життя, і ви праві відносно його еміграції до кацапії.
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04.08.2025 18:12 Ответить
Саме цей червоний пройдисвіт чкурнув на мацкву,бо був колобаронтом коли кацапи були біля Києва,цей підор гнилозубий активно їм допомагав.Але зараз невідомо,можливо як чЛєнін в Швейцарії дупу зализує від кадирівців.
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04.08.2025 18:27 Ответить
Совки, починайте стогнати та волати - ааааа чЛеніна зняли аааааааа!!!!
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04.08.2025 16:53 Ответить
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Ленін все ще з нами
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04.08.2025 16:56 Ответить
Нарешті останній імперський памятник пасивному гомосексуалісту Ульянову-Бланку - сифілітику з мозком вагою 600 грамів (менше ніж у дитини), дегенерату і фашисту прибрано з української землі.
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04.08.2025 16:58 Ответить
******** Єлдич Члєнин...
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04.08.2025 17:03 Ответить
Нажаль, далеко не останній в Україні, тому що на окупованих землях ще багато нових Члєніних московити понапоставили.
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04.08.2025 17:11 Ответить
Шустрый народ в этом селе! И четырёх лет вторжения русоскота не прошло, а они уже и Лукича снесли.
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04.08.2025 17:13 Ответить
Оце там в селі так члєніна любили та ховали?
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04.08.2025 17:39 Ответить
Дрочать на сталіна, дрочать на назву ссср, дрочать на пушкіна, дрочать на московську церкву...но щоб дрочили на леніна вже мабуть років 20 не бачив
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04.08.2025 18:33 Ответить
 
 