Последний памятник Ленину демонтировали в Украине. ФОТО

Бюст Владимира Ленина демонтировали в селе Рудковцы Хмельницкой области. Это был последний памятник Ленину на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил проект "Деколонізація. Україна", передает Цензор.НЕТ.

"В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину в Украине", - говорится в заметке.

Бюст перевезли на производственную территорию предприятия, отмечается в документе.

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