2 675 28
Последний памятник Ленину демонтировали в Украине. ФОТО
Бюст Владимира Ленина демонтировали в селе Рудковцы Хмельницкой области. Это был последний памятник Ленину на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщил проект "Деколонізація. Україна", передает Цензор.НЕТ.
"В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину в Украине", - говорится в заметке.
Бюст перевезли на производственную территорию предприятия, отмечается в документе.
Топ комментарии
+18 Az AZLK
показать весь комментарий04.08.2025 16:26 Ответить Ссылка
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий04.08.2025 16:26 Ответить Ссылка
+8 olko11 olko
показать весь комментарий04.08.2025 16:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
Деякі начальники/депутати їх зберігали на задвірках комунхозів чи гаражів..
Як наче спеціально чекали.... Чи співпадіння ж... ? Нє...
А в Кримській Області навіть не починали - з самого початку заповідник члєнінізма..