Памятник Ленину в Судже поврежден, но стоит на месте, - BBC. ФОТО

Памятник советскому тирану Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области РФ стоит на месте. Ранее в СМИ появилась информация о том, что его снесли.

Об этом сообщает BBC Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, в медиа распространилась информация о сносе памятника Ленину в российском городе Суджа, который сейчас контролируют украинские военные.

Однако журналисты BBC выяснили, что объект стоит на месте, однако имеет повреждения.

"BBC удалось проверить эту информацию. Наш источник в Судже прислал видео, снятое после обеда 17 августа, на котором видно: памятник - на месте, хотя и несколько дырявый из-за боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отметил член комитета по нацбезопасности и обороне, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, если бы украинцы снесли памятник - это было бы незаконно. По его словам, такие действия могли бы быть расценены, как нарушение норм Международного гуманитарного права.

"Мы этого точно не должны допускать. Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, не сносились, не нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права", - сказал Вениславский.

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