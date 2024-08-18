Памятник Ленину в Судже поврежден, но стоит на месте, - BBC. ФОТО
Памятник советскому тирану Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области РФ стоит на месте. Ранее в СМИ появилась информация о том, что его снесли.
Об этом сообщает BBC Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в пятницу, 16 августа, в медиа распространилась информация о сносе памятника Ленину в российском городе Суджа, который сейчас контролируют украинские военные.
Однако журналисты BBC выяснили, что объект стоит на месте, однако имеет повреждения.
"BBC удалось проверить эту информацию. Наш источник в Судже прислал видео, снятое после обеда 17 августа, на котором видно: памятник - на месте, хотя и несколько дырявый из-за боевых действий", - говорится в сообщении.
Как отметил член комитета по нацбезопасности и обороне, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, если бы украинцы снесли памятник - это было бы незаконно. По его словам, такие действия могли бы быть расценены, как нарушение норм Международного гуманитарного права.
"Мы этого точно не должны допускать. Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, не сносились, не нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права", - сказал Вениславский.
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https://kp.ua/author/3120/
пгт Зуя, 24 февраля 2014 10:08
Ленин с дыркой (11 фото)
2-04-2009, 09:56
Кто-то вчера слишком рано стал праздновать 1е апреля )
Из новостей:
Около 4:30 утра в среду возле памятника Ленину на Финляндском вокзале произошел взрыв. По имеющимся данным, мощность безоболочного взрывного устройства составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в нижней части спины бронзового Ленина образовалась дыра диаметром в один метр. Кроме того, были разбиты окружающие памятник фонари.
Ответственность за взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяли на себя активисты организации "Залесский боевой летучий отряд" (ЗБЛО), сообщает Фонтанка.ру 1 апреля, ссылаясь на заявление на сайте движения).
Бєс рєшенія суджанскаво райісполкома савета наротних вдупутатов такой акт вандалізма нєвазможен!
Пам'ятник Гітлеру теж не можна було б зносити?
Зараз на території зайнятій нашими військами діють наші закони, а за нашими законами пам'ятник там стояти не повинен. Комсомольці ******!
"пустоголовый Владимир".
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s?si=vcsj2TmdCtSsMrtI
Кадыров - Ленина свалили
буншутермінатора нашого похож.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👎👎👎
Тож давайте по хорошому, просіть щоб макшанські макаки самі йшли з нашої землі.
в якій головує орбан, який відкриває кордони для росіян і білорусів, і в якій то німці, то французи волають про поступки росії??
ні, ми не прагнемо такої вшивої європи. Вам до нас далеко братися, дівчатка. У нас немає такого ліцемірства, ссикливості і скотства як у вас. І дай Боже не буде.
Їхня інтимна переписка в інтернеті є.