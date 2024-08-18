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Памятник Ленину в Судже поврежден, но стоит на месте, - BBC. ФОТО

Памятник советскому тирану Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области РФ стоит на месте. Ранее в СМИ появилась информация о том, что его снесли.

Об этом сообщает BBC Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, в медиа распространилась информация о сносе памятника Ленину в российском городе Суджа, который сейчас контролируют украинские военные.

Однако журналисты BBC выяснили, что объект стоит на месте, однако имеет повреждения.

"BBC удалось проверить эту информацию. Наш источник в Судже прислал видео, снятое после обеда 17 августа, на котором видно: памятник - на месте, хотя и несколько дырявый из-за боевых действий", - говорится в сообщении.

Пам'ятник Леніну в Суджі

Как отметил член комитета по нацбезопасности и обороне, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, если бы украинцы снесли памятник - это было бы незаконно. По его словам, такие действия могли бы быть расценены, как нарушение норм Международного гуманитарного права.

"Мы этого точно не должны допускать. Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, не сносились, не нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права", - сказал Вениславский.

Также смотрите: Партизаны подожгли памятник Ленину в оккупированной Новой Каховке - Хлань. ФОТО

Автор: 

Ленин Владимир (573) памятник (2239) Вениславский Федор (264) Курск (1097)


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Топ комментарии
+23
Це навіть краще, ніж би знесли. Такий симпатяга став!
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18.08.2024 17:26
+23
колись в Україні він ще краще виглядав



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18.08.2024 17:31
+21
це морда-ліца в нього від нейро-сифілісу так пошкоджена ???
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18.08.2024 17:25
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А, ну тоді все добре, пацаки спокійні )))
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18.08.2024 17:23 Ответить
В Крыму снесли памятник Ленину
https://kp.ua/author/3120/
пгт Зуя, 24 февраля 2014 10:08

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18.08.2024 20:19 Ответить
це морда-ліца в нього від нейро-сифілісу так пошкоджена ???
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18.08.2024 17:25 Ответить
Це так вигладає НАУКА на кацапах...
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18.08.2024 17:44 Ответить
І нічого вона не пошкоджена.Він таким за життя і був-Надєнька не дала б збрехати.Он як закоханно на нього дивиться на світлині.
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18.08.2024 19:47 Ответить
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18.08.2024 20:25 Ответить
по частинам втікає
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18.08.2024 21:17 Ответить
Це навіть краще, ніж би знесли. Такий симпатяга став!
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18.08.2024 17:26 Ответить
колись в Україні він ще краще виглядав



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18.08.2024 17:31 Ответить
ні, це було у Путері у 2011 році - хтось з грататомету в'їбав - це біля Фінського вокзалу, де чЛєнін свого часу типу з броньовика ****** ))
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18.08.2024 17:33 Ответить
у 2009 ...
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18.08.2024 17:36 Ответить
вибачаюсь, переплутав трохи !!! цеж скрепний санкт ч_ленінград що на мацковії 2009 рік ...

Ленин с дыркой (11 фото)

2-04-2009, 09:56

Кто-то вчера слишком рано стал праздновать 1е апреля )
Из новостей:
Около 4:30 утра в среду возле памятника Ленину на Финляндском вокзале произошел взрыв. По имеющимся данным, мощность безоболочного взрывного устройства составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в нижней части спины бронзового Ленина образовалась дыра диаметром в один метр. Кроме того, были разбиты окружающие памятник фонари.
Ответственность за взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяли на себя активисты организации "Залесский боевой летучий отряд" (ЗБЛО), сообщает Фонтанка.ру 1 апреля, ссылаясь на заявление на сайте движения).
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18.08.2024 17:35 Ответить
загуглив ... 1 квітня 2009 року .. на Фінляндському вокзалі ))
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18.08.2024 17:35 Ответить
я чомусь думав що це в Україні було ... а тут таке порушення скреп ...
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18.08.2024 17:37 Ответить
тоді вата ще нічого не знала про скрєпи - об їх існуванні їм заявив гундяй кре100воздвиженський у 2014 році ))
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18.08.2024 17:57 Ответить
"комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права." Джерело: https://censor.net/ua/p3505355

Бєс рєшенія суджанскаво райісполкома савета наротних вдупутатов такой акт вандалізма нєвазможен!
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18.08.2024 17:27 Ответить
Тепер ТАМ - КОМЕНДАТУРА СУДЖІ
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18.08.2024 17:51 Ответить
хтось попрацював над реалістичним відтворенням обличчя мавпоВОШдя
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18.08.2024 17:30 Ответить
Хух, аж душа заспокоїлась, млять...
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18.08.2024 17:32 Ответить
а що не допускається, що він сам міг впасти ? )) чи то русня сама себе декомунізувала, щоб на українців звалити ? ))
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18.08.2024 17:32 Ответить
У русні Члєнін це Бог , якому Гундяйка молиться
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18.08.2024 20:51 Ответить
Це не пам'ятка архітектури і не історично-культурна спадщина.

Пам'ятник Гітлеру теж не можна було б зносити?
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18.08.2024 17:35 Ответить
Фото було липове.
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18.08.2024 18:08 Ответить
Так може ще й відремонтуємо його за бюджетні кошти українців?
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18.08.2024 17:37 Ответить
Може бути i таке...🙄😏
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18.08.2024 18:47 Ответить
Думали що він з нержавєйки....а так..
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18.08.2024 17:39 Ответить
В асвальт закатаєм.
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18.08.2024 17:42 Ответить
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18.08.2024 17:44 Ответить
сифілітік " дєдушка" члЄнін, , як й здох у віці 54 роки
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18.08.2024 17:45 Ответить
Пане Дмитрук,чи почуємо вибачення? Бо підняли хай на весь світ...
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18.08.2024 17:51 Ответить
може це термінатор т-1000?
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18.08.2024 17:52 Ответить
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18.08.2024 17:55 Ответить
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18.08.2024 18:07 Ответить
Став пам'ятником териінатору.
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18.08.2024 18:13 Ответить
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18.08.2024 18:49 Ответить
Що ти мелеш? Яке порушення права? Як ці задроти задрали.
Зараз на території зайнятій нашими військами діють наші закони, а за нашими законами пам'ятник там стояти не повинен. Комсомольці ******!
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18.08.2024 17:58 Ответить
Тоді на вашу думку і у росіян в Україні є таке право?
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19.08.2024 08:42 Ответить
Чи є в них таке право чи нема, але вони ним користуються. І в моєму рідному місті на Донеччині, окупованому росіянами, демонтованого лєніна знову водрузілі на постамент. Україна заняла російські території у відповідь на агресію. І на зайнятих українськими військами землях на даний момент діють закони України.
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19.08.2024 15:29 Ответить
От цікаво, думав цей сіфілітик чЛенін, бухая у товаристві шлюх десь у Берні чи Мюнхіне, шо йому тупі лапті будуть навіть у дяревни ставити статуі?
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18.08.2024 18:00 Ответить
Трошки пошкодили , але кацапи відреставрують , вони це вміють
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18.08.2024 18:04 Ответить
Dart Vаder просто якийсь.
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18.08.2024 18:10 Ответить
Знесений, не знесений, лише пошкоджений --яка різниця. Нічого з того, що він продекларував 100 років тому не було реалізовано (напевно, з об'єктивних причин). То чому маємо молитися на цих кам'яних істуканів, яких в часи срср рясно розставили в наших містах?
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18.08.2024 18:35 Ответить
назвать его
"пустоголовый Владимир".
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18.08.2024 18:41 Ответить
Кадиров плаче, - Лєнвна свалілі, фашісти, бандери ! -

https://youtu.be/Zbj5UWfN05s?si=vcsj2TmdCtSsMrtI
Кадыров - Ленина свалили
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18.08.2024 18:52 Ответить
это ленин-терминатор, он из будущего.
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18.08.2024 19:01 Ответить
Так його поставили обратно?
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18.08.2024 19:01 Ответить
Ну раз поврежден, нужно убрать и повесить табличку "на реставрации"
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18.08.2024 19:08 Ответить
Хто не скаче, той москаль! Ось вона, справжня ленінська посмішка!
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18.08.2024 19:11 Ответить
На буншу термінатора нашого похож.
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18.08.2024 19:32 Ответить
"норми Міжнародного гуманітарного права"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👎👎👎
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18.08.2024 19:39 Ответить
А Веніславський не в курсі шо абіжать расейських мальчиков в трусиках, а тим більше їх вбивати - це порушення всіх норм людяності і гуманізму?
Тож давайте по хорошому, просіть щоб макшанські макаки самі йшли з нашої землі.
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18.08.2024 19:56 Ответить
більшого абсурду про "норми міжн. права" я ще не чув
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18.08.2024 19:56 Ответить
Саме з таким правом Росію звинувачують у порушенні цих норм в Україні. Якщо хочете бути схожим на неї, не прагнете Європи, залишайтеся такими, як вона.
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19.08.2024 09:01 Ответить
це тієї Європи яка дивиться як знищують 40 млн населення, стирають з лиця землі міста, дитячі онколікарні, відрізають людям голови, і яка при цьому всьому "глибоко стурбована"?
в якій головує орбан, який відкриває кордони для росіян і білорусів, і в якій то німці, то французи волають про поступки росії??

ні, ми не прагнемо такої вшивої європи. Вам до нас далеко братися, дівчатка. У нас немає такого ліцемірства, ссикливості і скотства як у вас. І дай Боже не буде.
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20.08.2024 01:34 Ответить
А рило сифіліс з'їв?
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18.08.2024 20:09 Ответить
Кому потрібна це гімном новость..... Краще б статті про хлопців загиблих, поранених писали, а то багато честі для цього гімна....
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18.08.2024 21:13 Ответить
КОГДА ЕГО УЖЕ ПОХОРОНЯТ !!!
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18.08.2024 21:19 Ответить
Підігнати танк, зачепити тросом, смикнути та відтягнути до найближчого смітника чи втопити у якоїсь водоймі. Ото буде повна відповідність людяності та принципам гуманізму!
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18.08.2024 21:22 Ответить
Таки да ...на всю голову травмувався володінька ...таке культурне " наследіє " ...вони там всі ,з такими травмами на всю голову по житт'ю...
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18.08.2024 22:05 Ответить
Та пусть стоит там тот членин! Местные чманеют по сей день от него. Это и есть реальное лицо того кодла. Там и троцкого поставь---сойдёт. Там одно работает уже 100 лет---кино, вино и домино!
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18.08.2024 22:09 Ответить
Не вистачає постаті Зіно'вєва ззаду.
Їхня інтимна переписка в інтернеті є.
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18.08.2024 22:41 Ответить
Покрасить ему руки до локтя красной краской и нехай стоит, выродок.
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19.08.2024 02:14 Ответить
 
 