Пам’ятник Леніну в Суджі пошкоджений, але стоїть на місці, - BBC. ФОТО

Пам'ятник радянському тирану Володимиру Леніну в місті Суджа Курської області РФ стоїть на місці. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що його знесли.

Про це повідомляє BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у п'ятницю, 16 серпня, у медіа поширилася інформація про знесення пам'ятника Леніну у російському місті Суджа, яке наразі контролюють українські військові.

Однак журналісти BBC з'ясували, що об'єкт стоїть на місці, проте має пошкодження.

"BBC вдалося перевірити цю інформацію. Наше джерело у Суджі надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно: пам'ятник - на місці, хоч і дещо дірявий через бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив член комітету з нацбезпеки та оборони, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, якби українці знесли пам'ятник - це було б незаконно. За його словами, такі дії могли б бути розцінені, як порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

"Ми цього точно не маємо допускати. Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права", - сказав Веніславський.

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