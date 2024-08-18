Пам’ятник Леніну в Суджі пошкоджений, але стоїть на місці, - BBC. ФОТО
Пам'ятник радянському тирану Володимиру Леніну в місті Суджа Курської області РФ стоїть на місці. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що його знесли.
Про це повідомляє BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у п'ятницю, 16 серпня, у медіа поширилася інформація про знесення пам'ятника Леніну у російському місті Суджа, яке наразі контролюють українські військові.
Однак журналісти BBC з'ясували, що об'єкт стоїть на місці, проте має пошкодження.
"BBC вдалося перевірити цю інформацію. Наше джерело у Суджі надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно: пам'ятник - на місці, хоч і дещо дірявий через бойові дії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив член комітету з нацбезпеки та оборони, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, якби українці знесли пам'ятник - це було б незаконно. За його словами, такі дії могли б бути розцінені, як порушення норм Міжнародного гуманітарного права.
"Ми цього точно не маємо допускати. Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права", - сказав Веніславський.
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https://kp.ua/author/3120/
пгт Зуя, 24 февраля 2014 10:08
Ленин с дыркой (11 фото)
2-04-2009, 09:56
Кто-то вчера слишком рано стал праздновать 1е апреля )
Из новостей:
Около 4:30 утра в среду возле памятника Ленину на Финляндском вокзале произошел взрыв. По имеющимся данным, мощность безоболочного взрывного устройства составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в нижней части спины бронзового Ленина образовалась дыра диаметром в один метр. Кроме того, были разбиты окружающие памятник фонари.
Ответственность за взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяли на себя активисты организации "Залесский боевой летучий отряд" (ЗБЛО), сообщает Фонтанка.ру 1 апреля, ссылаясь на заявление на сайте движения).
Бєс рєшенія суджанскаво райісполкома савета наротних вдупутатов такой акт вандалізма нєвазможен!
Пам'ятник Гітлеру теж не можна було б зносити?
Зараз на території зайнятій нашими військами діють наші закони, а за нашими законами пам'ятник там стояти не повинен. Комсомольці ******!
"пустоголовый Владимир".
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s?si=vcsj2TmdCtSsMrtI
Кадыров - Ленина свалили
буншутермінатора нашого похож.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👎👎👎
Тож давайте по хорошому, просіть щоб макшанські макаки самі йшли з нашої землі.
в якій головує орбан, який відкриває кордони для росіян і білорусів, і в якій то німці, то французи волають про поступки росії??
ні, ми не прагнемо такої вшивої європи. Вам до нас далеко братися, дівчатка. У нас немає такого ліцемірства, ссикливості і скотства як у вас. І дай Боже не буде.
Їхня інтимна переписка в інтернеті є.