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Пам’ятник Леніну в Суджі пошкоджений, але стоїть на місці, - BBC. ФОТО

Пам'ятник радянському тирану Володимиру Леніну в місті Суджа Курської області РФ стоїть на місці. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що його знесли.

Про це повідомляє BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у п'ятницю, 16 серпня, у медіа поширилася інформація про знесення пам'ятника Леніну у російському місті Суджа, яке наразі контролюють українські військові.

Однак журналісти BBC з'ясували, що об'єкт стоїть на місці, проте має пошкодження.

"BBC вдалося перевірити цю інформацію. Наше джерело у Суджі надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно: пам'ятник - на місці, хоч і дещо дірявий через бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Пам'ятник Леніну в Суджі

Як зазначив член комітету з нацбезпеки та оборони, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, якби українці знесли пам'ятник - це було б незаконно. За його словами, такі дії могли б бути розцінені, як порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

"Ми цього точно не маємо допускати. Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права", - сказав Веніславський.

Дивіться також: У Суджі на Курщині знесли пам’ятник Леніну. ФОТО

Автор: 

Ленін (132) пам’ятник (928) Веніславський Федір (285) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+23
Це навіть краще, ніж би знесли. Такий симпатяга став!
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18.08.2024 17:26
+23
колись в Україні він ще краще виглядав



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18.08.2024 17:31
+21
це морда-ліца в нього від нейро-сифілісу так пошкоджена ???
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18.08.2024 17:25
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А, ну тоді все добре, пацаки спокійні )))
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18.08.2024 17:23 Відповісти
В Крыму снесли памятник Ленину
https://kp.ua/author/3120/
пгт Зуя, 24 февраля 2014 10:08

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18.08.2024 20:19 Відповісти
це морда-ліца в нього від нейро-сифілісу так пошкоджена ???
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18.08.2024 17:25 Відповісти
Це так вигладає НАУКА на кацапах...
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18.08.2024 17:44 Відповісти
І нічого вона не пошкоджена.Він таким за життя і був-Надєнька не дала б збрехати.Он як закоханно на нього дивиться на світлині.
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18.08.2024 19:47 Відповісти
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18.08.2024 20:25 Відповісти
по частинам втікає
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18.08.2024 21:17 Відповісти
Це навіть краще, ніж би знесли. Такий симпатяга став!
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18.08.2024 17:26 Відповісти
колись в Україні він ще краще виглядав



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18.08.2024 17:31 Відповісти
ні, це було у Путері у 2011 році - хтось з грататомету в'їбав - це біля Фінського вокзалу, де чЛєнін свого часу типу з броньовика ****** ))
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18.08.2024 17:33 Відповісти
у 2009 ...
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18.08.2024 17:36 Відповісти
вибачаюсь, переплутав трохи !!! цеж скрепний санкт ч_ленінград що на мацковії 2009 рік ...

Ленин с дыркой (11 фото)

2-04-2009, 09:56

Кто-то вчера слишком рано стал праздновать 1е апреля )
Из новостей:
Около 4:30 утра в среду возле памятника Ленину на Финляндском вокзале произошел взрыв. По имеющимся данным, мощность безоболочного взрывного устройства составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в нижней части спины бронзового Ленина образовалась дыра диаметром в один метр. Кроме того, были разбиты окружающие памятник фонари.
Ответственность за взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяли на себя активисты организации "Залесский боевой летучий отряд" (ЗБЛО), сообщает Фонтанка.ру 1 апреля, ссылаясь на заявление на сайте движения).
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18.08.2024 17:35 Відповісти
загуглив ... 1 квітня 2009 року .. на Фінляндському вокзалі ))
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18.08.2024 17:35 Відповісти
я чомусь думав що це в Україні було ... а тут таке порушення скреп ...
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18.08.2024 17:37 Відповісти
тоді вата ще нічого не знала про скрєпи - об їх існуванні їм заявив гундяй кре100воздвиженський у 2014 році ))
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18.08.2024 17:57 Відповісти
"комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права." Джерело: https://censor.net/ua/p3505355

Бєс рєшенія суджанскаво райісполкома савета наротних вдупутатов такой акт вандалізма нєвазможен!
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18.08.2024 17:27 Відповісти
Тепер ТАМ - КОМЕНДАТУРА СУДЖІ
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18.08.2024 17:51 Відповісти
хтось попрацював над реалістичним відтворенням обличчя мавпоВОШдя
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18.08.2024 17:30 Відповісти
Хух, аж душа заспокоїлась, млять...
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18.08.2024 17:32 Відповісти
а що не допускається, що він сам міг впасти ? )) чи то русня сама себе декомунізувала, щоб на українців звалити ? ))
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18.08.2024 17:32 Відповісти
У русні Члєнін це Бог , якому Гундяйка молиться
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18.08.2024 20:51 Відповісти
Це не пам'ятка архітектури і не історично-культурна спадщина.

Пам'ятник Гітлеру теж не можна було б зносити?
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18.08.2024 17:35 Відповісти
Фото було липове.
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18.08.2024 18:08 Відповісти
Так може ще й відремонтуємо його за бюджетні кошти українців?
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18.08.2024 17:37 Відповісти
Може бути i таке...🙄😏
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18.08.2024 18:47 Відповісти
Думали що він з нержавєйки....а так..
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18.08.2024 17:39 Відповісти
В асвальт закатаєм.
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18.08.2024 17:42 Відповісти
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18.08.2024 17:44 Відповісти
сифілітік " дєдушка" члЄнін, , як й здох у віці 54 роки
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18.08.2024 17:45 Відповісти
Пане Дмитрук,чи почуємо вибачення? Бо підняли хай на весь світ...
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18.08.2024 17:51 Відповісти
може це термінатор т-1000?
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18.08.2024 17:52 Відповісти
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18.08.2024 17:55 Відповісти
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18.08.2024 18:07 Відповісти
Став пам'ятником териінатору.
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18.08.2024 18:13 Відповісти
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18.08.2024 18:49 Відповісти
Що ти мелеш? Яке порушення права? Як ці задроти задрали.
Зараз на території зайнятій нашими військами діють наші закони, а за нашими законами пам'ятник там стояти не повинен. Комсомольці ******!
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18.08.2024 17:58 Відповісти
Тоді на вашу думку і у росіян в Україні є таке право?
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19.08.2024 08:42 Відповісти
Чи є в них таке право чи нема, але вони ним користуються. І в моєму рідному місті на Донеччині, окупованому росіянами, демонтованого лєніна знову водрузілі на постамент. Україна заняла російські території у відповідь на агресію. І на зайнятих українськими військами землях на даний момент діють закони України.
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19.08.2024 15:29 Відповісти
От цікаво, думав цей сіфілітик чЛенін, бухая у товаристві шлюх десь у Берні чи Мюнхіне, шо йому тупі лапті будуть навіть у дяревни ставити статуі?
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18.08.2024 18:00 Відповісти
Трошки пошкодили , але кацапи відреставрують , вони це вміють
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18.08.2024 18:04 Відповісти
Dart Vаder просто якийсь.
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18.08.2024 18:10 Відповісти
Знесений, не знесений, лише пошкоджений --яка різниця. Нічого з того, що він продекларував 100 років тому не було реалізовано (напевно, з об'єктивних причин). То чому маємо молитися на цих кам'яних істуканів, яких в часи срср рясно розставили в наших містах?
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18.08.2024 18:35 Відповісти
назвать его
"пустоголовый Владимир".
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18.08.2024 18:41 Відповісти
Кадиров плаче, - Лєнвна свалілі, фашісти, бандери ! -

https://youtu.be/Zbj5UWfN05s?si=vcsj2TmdCtSsMrtI
Кадыров - Ленина свалили
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18.08.2024 18:52 Відповісти
это ленин-терминатор, он из будущего.
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18.08.2024 19:01 Відповісти
Так його поставили обратно?
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18.08.2024 19:01 Відповісти
Ну раз поврежден, нужно убрать и повесить табличку "на реставрации"
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18.08.2024 19:08 Відповісти
Хто не скаче, той москаль! Ось вона, справжня ленінська посмішка!
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18.08.2024 19:11 Відповісти
На буншу термінатора нашого похож.
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18.08.2024 19:32 Відповісти
"норми Міжнародного гуманітарного права"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👎👎👎
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18.08.2024 19:39 Відповісти
А Веніславський не в курсі шо абіжать расейських мальчиков в трусиках, а тим більше їх вбивати - це порушення всіх норм людяності і гуманізму?
Тож давайте по хорошому, просіть щоб макшанські макаки самі йшли з нашої землі.
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18.08.2024 19:56 Відповісти
більшого абсурду про "норми міжн. права" я ще не чув
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18.08.2024 19:56 Відповісти
Саме з таким правом Росію звинувачують у порушенні цих норм в Україні. Якщо хочете бути схожим на неї, не прагнете Європи, залишайтеся такими, як вона.
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19.08.2024 09:01 Відповісти
це тієї Європи яка дивиться як знищують 40 млн населення, стирають з лиця землі міста, дитячі онколікарні, відрізають людям голови, і яка при цьому всьому "глибоко стурбована"?
в якій головує орбан, який відкриває кордони для росіян і білорусів, і в якій то німці, то французи волають про поступки росії??

ні, ми не прагнемо такої вшивої європи. Вам до нас далеко братися, дівчатка. У нас немає такого ліцемірства, ссикливості і скотства як у вас. І дай Боже не буде.
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20.08.2024 01:34 Відповісти
А рило сифіліс з'їв?
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18.08.2024 20:09 Відповісти
Кому потрібна це гімном новость..... Краще б статті про хлопців загиблих, поранених писали, а то багато честі для цього гімна....
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18.08.2024 21:13 Відповісти
КОГДА ЕГО УЖЕ ПОХОРОНЯТ !!!
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18.08.2024 21:19 Відповісти
Підігнати танк, зачепити тросом, смикнути та відтягнути до найближчого смітника чи втопити у якоїсь водоймі. Ото буде повна відповідність людяності та принципам гуманізму!
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18.08.2024 21:22 Відповісти
Таки да ...на всю голову травмувався володінька ...таке культурне " наследіє " ...вони там всі ,з такими травмами на всю голову по житт'ю...
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18.08.2024 22:05 Відповісти
Та пусть стоит там тот членин! Местные чманеют по сей день от него. Это и есть реальное лицо того кодла. Там и троцкого поставь---сойдёт. Там одно работает уже 100 лет---кино, вино и домино!
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18.08.2024 22:09 Відповісти
Не вистачає постаті Зіно'вєва ззаду.
Їхня інтимна переписка в інтернеті є.
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18.08.2024 22:41 Відповісти
Покрасить ему руки до локтя красной краской и нехай стоит, выродок.
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19.08.2024 02:14 Відповісти
 
 