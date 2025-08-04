УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10995 відвідувачів онлайн
Новини Фото Декомунізація
2 213 24

Останній пам’ятник Леніну демонтували в Україні. ФОТО

Погруддя Володимира Леніна демонтували у селі Рудківці Хмельницької області. Це був останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив проєкт "Деколонізація. Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам’ятник Леніну в Україні", - йдеться в дописі.

Погруддя перевезли на виробничу територію підприємства, зазначається в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник Леніну в Суджі пошкоджений, але стоїть на місці, - BBC. ФОТО

Останній пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо
Останній пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо
Останній пам'ятник Леніну в Україні знесено Що відомо

Автор: 

демонтаж (195) Ленін Володимир (132) декомунізація (560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
11 років війни.
А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
показати весь коментар
04.08.2025 16:26 Відповісти
+10
Більше десяти років цих істуканів прибирали. Скільки їх кацапи понатикали
показати весь коментар
04.08.2025 16:26 Відповісти
+7
Що, знов останній? Це вже вкотре?
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
11 років війни.
А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
показати весь коментар
04.08.2025 16:26 Відповісти
Більше десяти років цих істуканів прибирали. Скільки їх кацапи понатикали
показати весь коментар
04.08.2025 16:26 Відповісти
В Скадовську і на ТОТ вцілому поставили / відновили.
Деякі начальники/депутати їх зберігали на задвірках комунхозів чи гаражів..
Як наче спеціально чекали.... Чи співпадіння ж... ? Нє...
показати весь коментар
04.08.2025 16:43 Відповісти
радянському безбожному народу потрібні ідоли
показати весь коментар
04.08.2025 16:58 Відповісти
Зачищають поляну для Найпотужного!
показати весь коментар
04.08.2025 16:28 Відповісти
Селюки самі не могли це зробити з 91 року,козли..
показати весь коментар
04.08.2025 16:34 Відповісти
селищний голова ще той ждун)))
показати весь коментар
04.08.2025 16:34 Відповісти
Що, знов останній? Це вже вкотре?
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
А ТОТ ? У разі / під час відновлення законного порядку і там все по новому починати...
А в Кримській Області навіть не починали - з самого початку заповідник члєнінізма..
показати весь коментар
04.08.2025 16:45 Відповісти
Совкового сифілісу поменшає, особливо в голові.
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
а до этого чего ждали?!прихода кацапов?!
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
Місцеві колгоспники-совки, напевно, кістьми лягали перед монтувальниками за ілліча. А наступного дня нападали з вилами на ТЦК.
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
А кого поставлять замість ?
показати весь коментар
04.08.2025 16:45 Відповісти
Поставлять того староо кацапа в ондатровій ,облізій шапці ушанці,що скавулів :"чЛєніна снялі піндеравци проклятиє,фошізди."
показати весь коментар
04.08.2025 17:01 Відповісти
А може когось із ******** ?
показати весь коментар
04.08.2025 17:04 Відповісти
Сіманєнка!?Так він злиняв на кацапію,можна ще стару калошу вітрєнчіху поставити,забетонувати ноги у відрі з цементом ,щоб не втікала,а остальное що вище просто серебрянкою помалювати.Чим не Зоя космодемянська?
показати весь коментар
04.08.2025 17:18 Відповісти
Совки, починайте стогнати та волати - ааааа чЛеніна зняли аааааааа!!!!
показати весь коментар
04.08.2025 16:53 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Ленін все ще з нами
показати весь коментар
04.08.2025 16:56 Відповісти
Нарешті останній імперський памятник пасивному гомосексуалісту Ульянову-Бланку - сифілітику з мозком вагою 600 грамів (менше ніж у дитини), дегенерату і фашисту прибрано з української землі.
показати весь коментар
04.08.2025 16:58 Відповісти
******** Єлдич Члєнин...
показати весь коментар
04.08.2025 17:03 Відповісти
Нажаль, далеко не останній в Україні, тому що на окупованих землях ще багато нових Члєніних московити понапоставили.
показати весь коментар
04.08.2025 17:11 Відповісти
Шустрый народ в этом селе! И четырёх лет вторжения русоскота не прошло, а они уже и Лукича снесли.
показати весь коментар
04.08.2025 17:13 Відповісти
Оце там в селі так члєніна любили та ховали?
показати весь коментар
04.08.2025 17:39 Відповісти
 
 