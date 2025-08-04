Останній пам’ятник Леніну демонтували в Україні. ФОТО

Погруддя Володимира Леніна демонтували у селі Рудківці Хмельницької області. Це був останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив проєкт "Деколонізація. Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам’ятник Леніну в Україні", - йдеться в дописі.

Погруддя перевезли на виробничу територію підприємства, зазначається в документі.

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