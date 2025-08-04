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Останній пам’ятник Леніну демонтували в Україні. ФОТО
Погруддя Володимира Леніна демонтували у селі Рудківці Хмельницької області. Це був останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території.
Про це повідомив проєкт "Деколонізація. Україна", передає Цензор.НЕТ.
"У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам’ятник Леніну в Україні", - йдеться в дописі.
Погруддя перевезли на виробничу територію підприємства, зазначається в документі.
Топ коментарі
+15 Az AZLK
показати весь коментар04.08.2025 16:26 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар04.08.2025 16:26 Відповісти Посилання
+7 olko11 olko
показати весь коментар04.08.2025 16:36 Відповісти Посилання
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А могли ж іще почекати, "какаяразніца, главноє шоб уліца біла асфалтірована"
Деякі начальники/депутати їх зберігали на задвірках комунхозів чи гаражів..
Як наче спеціально чекали.... Чи співпадіння ж... ? Нє...
А в Кримській Області навіть не починали - з самого початку заповідник члєнінізма..