69% румын считают, что Россия выиграет войну против Украины, - опрос
69% респондентов в Румынии считают, что войну против Украины выиграет Россия, тогда как 23% опрошенных убеждены в победе Украины.
Об этом свидетельствует опрос социологической службы IRSOP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
Опрос также показал раскол в обществе по поводу восприятия угрозы со стороны РФ. В частности, 49% респондентов заявили, что возможное соседство Румынии с Россией их не беспокоит, тогда как 51% выразили обеспокоенность.
Риск нападения РФ на ЕС
При этом 53% опрошенных считают, что существует риск нападения России на Европу, 45% - отрицают такую вероятность, еще 2% не смогли ответить.
Участие ЕС в войне
Большинство румын выступают против прямого военного участия Европы в войне. Так, 76% респондентов не поддерживают идею отправки европейских войск в Украину, а 22% - поддерживают. Еще более критичными являются настроения относительно участия собственно Румынии: 84% опрошенных высказались против отправки румынских военных.
Роль США в мирных переговорах относительно Украины
Отдельно респондентов спросили о роли США в мирных переговорах. 64% считают, что президент США Дональд Трамп должен оставаться участником переговорного процесса, тогда как 33% убеждены, что США стоит выйти из переговоров и предоставить Европе возможность самостоятельно урегулировать ситуацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, наступного разу вже точно будуть правільниє.
Гадаю що 24лютого 2022 р 100% румунів вважали що кацапи захоплять Київ - за трі дня . !!
- щоденна втрата територій, корупція, міндічгейти, провали як в держуправлінні, так і на міжнародній арені - це все фейки.
- А от росія - вже майже програла. москва сидить без світла, urals торгується нижче собівартості, у путіна краб, столицю переносять до сибіру!
Я думаю, что в цивилизованной стране граждане всегда будут против отправки своей армии на войну. Это скорее вопрос на адекватность.
Вот простая аналогия:
Представим, что рф в 2007, как сейчас на Украину, напала на Беларусь. Какой процент населения высказался бы за отправку украинских военных для помощи Беларуси?
Пів країни ждунів-довбограїв.