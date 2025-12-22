69% румын считают, что Россия выиграет войну против Украины, - опрос

69% респондентов в Румынии считают, что войну против Украины выиграет Россия, тогда как 23% опрошенных убеждены в победе Украины.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы IRSOP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Опрос также показал раскол в обществе по поводу восприятия угрозы со стороны РФ. В частности, 49% респондентов заявили, что возможное соседство Румынии с Россией их не беспокоит, тогда как 51% выразили обеспокоенность.

Риск нападения РФ на ЕС

При этом 53% опрошенных считают, что существует риск нападения России на Европу, 45% - отрицают такую вероятность, еще 2% не смогли ответить.

Участие ЕС в войне

Большинство румын выступают против прямого военного участия Европы в войне. Так, 76% респондентов не поддерживают идею отправки европейских войск в Украину, а 22% - поддерживают. Еще более критичными являются настроения относительно участия собственно Румынии: 84% опрошенных высказались против отправки румынских военных.

Роль США в мирных переговорах относительно Украины

Отдельно респондентов спросили о роли США в мирных переговорах. 64% считают, что президент США Дональд Трамп должен оставаться участником переговорного процесса, тогда как 33% убеждены, что США стоит выйти из переговоров и предоставить Европе возможность самостоятельно урегулировать ситуацию.

