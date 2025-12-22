РУС
1 306 21

69% румын считают, что Россия выиграет войну против Украины, - опрос

Румунія

69% респондентов в Румынии считают, что войну против Украины выиграет Россия, тогда как 23% опрошенных убеждены в победе Украины.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы IRSOP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Опрос также показал раскол в обществе по поводу восприятия угрозы со стороны РФ. В частности, 49% респондентов заявили, что возможное соседство Румынии с Россией их не беспокоит, тогда как 51% выразили обеспокоенность.

Риск нападения РФ на ЕС

При этом 53% опрошенных считают, что существует риск нападения России на Европу, 45% - отрицают такую вероятность, еще 2% не смогли ответить.

Участие ЕС в войне

Большинство румын выступают против прямого военного участия Европы в войне. Так, 76% респондентов не поддерживают идею отправки европейских войск в Украину, а 22% - поддерживают. Еще более критичными являются настроения относительно участия собственно Румынии: 84% опрошенных высказались против отправки румынских военных.

Роль США в мирных переговорах относительно Украины

Отдельно респондентов спросили о роли США в мирных переговорах. 64% считают, что президент США Дональд Трамп должен оставаться участником переговорного процесса, тогда как 33% убеждены, что США стоит выйти из переговоров и предоставить Европе возможность самостоятельно урегулировать ситуацию.

опрос (2996) Румыния (1221) война в Украине (7303)
+5
Румунська армія - це як циган сторожем у коней
22.12.2025 12:57
+5
Дивно, що при цьому - притомні результати виборів.
Ну, наступного разу вже точно будуть правільниє.
22.12.2025 12:58
+3
О , так це вже прогрес неабиякий .!!
Гадаю що 24лютого 2022 р 100% румунів вважали що кацапи захоплять Київ - за трі дня . !!
22.12.2025 13:02
22.12.2025 12:57
Міндіч, шифери, шурма, з шоблою зеленського з Урядового кварталу та помічниками ригоАНАЛІВ, з 2019 року, своїми діями проти України, допомагають окупантам ******!!
22.12.2025 13:33
Повертайся та борися
22.12.2025 13:38
Як вони за нас "вболівають". Така підтримка дуже "надихає" та "мотивує".
22.12.2025 13:00
Знайшли кого запитати)Нація штукатурів,плиточників,повій та циган))
22.12.2025 13:08
Це Ви з власного досвіду кажете?
22.12.2025 13:09
румуни роблять свої висновки що до війни на основі інформації яку отримують від своїх , в основній масі , СМІ .... Далі не продовжую .
22.12.2025 13:13
Усі Європейські збройні сили(НАТО при наявному озброєнні) навіть на 20 % невідповідають військовим навикам ЗСУ .Так що лідерам ЄС цілком зрозуміло- залежність їх спокійного життя від ЗСУ та Українського народу.
22.12.2025 13:14
Тільки війну виграла Україна ще у 2022 році і доведе її до кінця!
22.12.2025 13:19
Румуни вважають, що війна, це гра?!?!?
22.12.2025 13:23
Поки зєля у владі, то я теж разом з румунською більшостю так вважає
22.12.2025 13:26
бо Україна воює з величезною ядерною федерацією. На боці рф Китай та інші країни бріксу. В Європі немає жодної країни яка могла б протистояти федерастам так як Україна. Але очевидно що наступ рф зможе зупинити міжнародний військовий контингент. Хоча б для підсилення кордонів на першому єтапі для поповнення резервів ВСУ.
22.12.2025 13:32
А хтось ще думає, що Україна при Боневтіку Потужно-Брехливому виграє цю війну?
22.12.2025 13:35
Ну всі коментатори вище так і думають: що румуни мали б вважати, що Україна перемагає.

- щоденна втрата територій, корупція, міндічгейти, провали як в держуправлінні, так і на міжнародній арені - це все фейки.

- А от росія - вже майже програла. москва сидить без світла, urals торгується нижче собівартості, у путіна краб, столицю переносять до сибіру!
22.12.2025 13:43
З тобою ні, а так якщо не виграє як нам хотілося, однако виживе. А ось ху...лостан вже ні, бо при будь- якому розкладі він провінція Китаю
22.12.2025 13:44
Ну, то ви наступні....
22.12.2025 13:42
84% опрошенных высказались против отправки румынских военных.
Я думаю, что в цивилизованной стране граждане всегда будут против отправки своей армии на войну. Это скорее вопрос на адекватность.
Вот простая аналогия:
Представим, что рф в 2007, как сейчас на Украину, напала на Беларусь. Какой процент населения высказался бы за отправку украинских военных для помощи Беларуси?
22.12.2025 13:43
Цікаво, а шо думають з цього приводу індейці з резервації племені гурон. А взагалі то самі українці давно зробили свій висновок з цього приводу - те шо цівільні " патріоти України" вбивають військових Сухопутних Сил ЗСУ каже про ставлення до ЗСУ і до війни вцілому. Для них ніякого краху при капітуляції не буде. От тіки забувають при цьому шо накази військовим віддає верховний головком, чотирижди уклоніст, презедент більшості України - зеленский. І воно жодного разу не висловило свойього відношення до мобілізаційних заходів.
22.12.2025 13:45
49% респондентів заявили, що можливе сусідство Румунії з Росією їх не турбує

Пів країни ждунів-довбограїв.

Пів країни ждунів-довбограїв.
22.12.2025 14:05
 
 