69% румунів вважають, що Росія виграє війну проти України, - опитування

69% респондентів у Румунії вважають, що війну проти України виграє Росія, тоді як 23% опитаних переконані у перемозі України.

Про це свідчить опитування соціологічної служби IRSOP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

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Опитування також засвідчило розкол у суспільстві щодо сприйняття загрози з боку РФ. Зокрема, 49% респондентів заявили, що можливе сусідство Румунії з Росією їх не турбує, тоді як 51% висловили занепокоєння.

Ризик нападу РФ на ЄС

При цьому 53% опитаних вважають, що існує ризик нападу Росії на Європу, 45% - заперечують таку ймовірність, ще 2% не змогли відповісти.

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Участь ЄС у війні

Більшість румунів виступають проти прямої військової участі Європи у війні. Так, 76% респондентів не підтримують ідею відправлення європейських військ в Україну, а 22% - підтримують. Ще більш критичними є настрої щодо участі власне Румунії: 84% опитаних висловилися проти відправлення румунських військових.

Роль США у мирних перемовинах щодо України

Окремо респондентів запитали про роль США у мирних переговорах. 64% вважають, що президент США Дональд Трамп має залишатися учасником переговорного процесу, тоді як 33% переконані, що США варто вийти з переговорів і надати Європі можливість самостійно врегулювати ситуацію.

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