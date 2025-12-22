У Румунії пропонують заборонити комуністичну пропаганду

У парламенті Румунії зареєстрували законодавчу ініціативу, що передбачає заборону комуністичних організацій, символіки та пропаганди.

Про це йдеться у матеріалі Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

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Авторами документа виступили депутати коаліційної партії USR. Законопроєкт окремо охоплює злочини, скоєні в період комуністичного режиму.

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Що саме пропонують заборонити

Законопроєкт передбачає заборону на використання комуністичної символіки у публічному просторі, за винятком музейних експозицій. Йдеться також про демонтаж або недопущення встановлення пам’ятників, меморіальних знаків і таблиць, пов’язаних з діячами комуністичної ідеології.

Окремий блок стосується топоніміки. Пропонується заборонити присвоєння імен осіб, пов’язаних із комуністичним режимом або злочинами проти людства, вулицям, площам, паркам та іншим громадським місцям, а також організаціям.

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Покарання і позиція авторів

За порушення норм документа передбачена кримінальна відповідальність. За пропаганду комунізму може загрожувати ув’язнення строком до трьох років. За створення або участь у комуністичній організації — до десяти років позбавлення волі.

Автори ініціативи наголошують, що йдеться не лише про історичну оцінку минулого, а про сучасні ризики для демократії.

"Ностальгія за комунізмом — це не безневинна меланхолія, а пожива для екстремістських течій, які сьогодні обіцяють "порядок" ціною наших прав", — заявили представники USR.

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Подібні кроки раніше вже були зроблені в інших країнах Центральної Європи. Зокрема, в Польщі заборонили діяльність Комуністичної партії, а в Чехії пропаганду комуністичної ідеології прирівняли до нацистської.

До слова, київська міська рада 18 грудня на засіданні підтримала рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.

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