Демонтаж пам’ятників Булгакову, Ахматовій та Глінці: У Києві приберуть ще 15 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
Київська міська рада 18 грудня на засіданні підтримала рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА, голова міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср депутатка Київради Ганна Старостенко.
Демонтаж у межах дерусифікації
Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі.
Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.
Що саме демонтують
Проголосоване сьогодні рішення Київради також передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням. Зокрема, йдеться про:
- ринок "Житній" (декоративне зовнішнє оздоблення фасаду, вул. Верхній Вал, 16, Подільський район) – зберегти декоративне оздоблення фасаду з вилученням елементів із написами "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитати "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
- об’єкт на в’їзді до Києва (Столичне шосе / Старообухівська траса, Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням забороненої символіки;
- будинок на вул. Івана Драча, 3 (Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням окремих ідеологічних елементів;
- знак межі Києва (геодезичний знак) (Велика Кільцева дорога, біля зупинки "вул. Жмеринська", Святошинський район) – зберегти знак із вилученням герба срср як забороненої символіки відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки";
- будинок на вул. Архітектора Городецького, 9 (Печерський район) – зберегти елементи оздоблення фасаду з вилученням напису "МУП СССР", що підпадає під обмеження чинного законодавства;
- пам’ятний знак "Нульовий кілометр" / Глобус (Майдан Незалежності) – з огляду на значний ступінь зношеності здійснити капітальний ремонт із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст;
- меморіальна дошка Віктору Васнецову (вул. Володимирська, 28, Шевченківський район) – зберегти дошку з проведенням реставрації та вилученням слова "російський". У разі проведення ремонтно-реставраційних робіт на будинку рекомендовано розглянути можливість перенесення дошки на будинок за адресою вул. Володимирська, 32, де фактично мешкав Віктор Васнецов;
- Пам’ятник воїнам-визволителям (вул. Шовковична, 39/1, Свято-Михайлівська лікарня, Печерський район) – вилучити елементи радянського ідеологічного маркування, а саме:
- викласти текст українською мовою;
- замінити дати "1941–1945" на "1939–1945";
- замінити формулювання "Велика Вітчизняна війна" на "Друга світова війна".
Крім того, Київрада підтримала усунення з публічного простору
- пам’ятників Дмитру Мануїльському; Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову,
- символічного знаку "Київ – місто-герой" із зображенням п’ятикутної зірки;
- пам’ятного каменю на честь 100-річчя Леніна;
- меморіальної дошки Петру Чайковському;
- меморіальної дошки з написом: "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва".
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Але пам'ятників йому в Україні не бути.
Це російський письменник і драматург, який народився в Києві в родині переселенців із Орловської губернії. Його батько був цензором - забороняв українські «непотребні» видання.
Мало того, він активно воював проти УНР, після мобілізації його до лав УНР, дезертирував із армії Української Народної Республіки (УНР) та приєднався до Добровольчої армії, тобто до білогвардійців.