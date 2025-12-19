Демонтаж пам’ятників Булгакову, Ахматовій та Глінці: У Києві приберуть ще 15 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР

Київська міська рада 18 грудня на засіданні підтримала рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА, голова міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср депутатка Київради Ганна Старостенко.

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Демонтаж у межах дерусифікації

Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі.

Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.

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Що саме демонтують

Проголосоване сьогодні рішення Київради також передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням. Зокрема, йдеться про:

ринок "Житній" (декоративне зовнішнє оздоблення фасаду, вул. Верхній Вал, 16, Подільський район) – зберегти декоративне оздоблення фасаду з вилученням елементів із написами "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитати "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";

об’єкт на в’їзді до Києва (Столичне шосе / Старообухівська траса, Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням забороненої символіки;

будинок на вул. Івана Драча, 3 (Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням окремих ідеологічних елементів;

знак межі Києва (геодезичний знак) (Велика Кільцева дорога, біля зупинки "вул. Жмеринська", Святошинський район) – зберегти знак із вилученням герба срср як забороненої символіки відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки";

будинок на вул. Архітектора Городецького, 9 (Печерський район) – зберегти елементи оздоблення фасаду з вилученням напису "МУП СССР", що підпадає під обмеження чинного законодавства;

пам’ятний знак "Нульовий кілометр" / Глобус (Майдан Незалежності) – з огляду на значний ступінь зношеності здійснити капітальний ремонт із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст;

меморіальна дошка Віктору Васнецову (вул. Володимирська, 28, Шевченківський район) – зберегти дошку з проведенням реставрації та вилученням слова "російський". У разі проведення ремонтно-реставраційних робіт на будинку рекомендовано розглянути можливість перенесення дошки на будинок за адресою вул. Володимирська, 32, де фактично мешкав Віктор Васнецов;

Пам’ятник воїнам-визволителям (вул. Шовковична, 39/1, Свято-Михайлівська лікарня, Печерський район) – вилучити елементи радянського ідеологічного маркування, а саме:

викласти текст українською мовою;

замінити дати "1941–1945" на "1939–1945";

замінити формулювання "Велика Вітчизняна війна" на "Друга світова війна".

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Крім того, Київрада підтримала усунення з публічного простору

пам’ятників Дмитру Мануїльському; Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову,

символічного знаку "Київ – місто-герой" із зображенням п’ятикутної зірки;

пам’ятного каменю на честь 100-річчя Леніна;

меморіальної дошки Петру Чайковському;

меморіальної дошки з написом: "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва".

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