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Новини Фото Демонтаж пам’ятників
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У Полтаві демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І. ФОТОрепортаж

У Полтаві знесли пам’ятник на так званому місці відпочинку Петра І, що є прикладом нав’язаної історичної інтерпретації, покликаної легітимізувати імперську присутність в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

За інформацією Полтавської міської ради, демонтаж пам’ятника здійснюється поетапно, з дотриманням усіх вимог чинного законодавства та науково-методичних рекомендацій. Попередньо усі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку. Підготовлено супровідну наукову документацію. Крім того, розбирання відбувається відповідно до принципів реставраційного демонтажу, визначених у результаті професійних консультацій.

Окремі елементи, що мають художню чи історичну цінність, маркуються, належним чином пакуються та передаються на відповідальне зберігання до музейної установи.

"Пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію. Надалі на цьому місці - в історичному центрі Полтави, на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика - планується встановлення нового об’єкта, який репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення", - зазначили у Полтавській міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник Петру I демонтували у Полтаві: громада позбавляється російських імперських маркерів. ФОТОрепортаж

Полтава
Полтава
Полтава
Полтава
Полтава

Автор: 

демонтаж (192) пам’ятник (928) Полтава (558) Полтавська область (1118) Полтавський район (46)


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Топ коментарі
+20
Виявляється і така імперська херня у нас навіть собі спокійно стояла
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03.05.2025 08:32
+14
Все запарєбрікаває рашистскає гавно має бути викинуте з України...
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03.05.2025 08:36
+13
Зробіть на тому місці громадський туалет.
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03.05.2025 08:36
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Виявляється і така імперська херня у нас навіть собі спокійно стояла
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03.05.2025 08:32 Відповісти
Сказали історики,ніколи він там не відпочивав,це все кацапськи вимисли,небилиці.
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03.05.2025 08:33 Відповісти
Попоїздив по Україні... І в багатьох місцях мені розказували та показували "дубы, пасаженные лично, Петром І (Екатериной ІІ)". Коли казав: "Робить не було чого йому (їй) - "хахлам дубы сажать...", ображалися...
А от "дуб Залізняка", в Холодному Яру, стоїть... Але він його не садив - під ним гайдамаки "ножі святили", перед початком "Коліївщини"...
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03.05.2025 09:43 Відповісти
Симон Петлюра репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення.
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03.05.2025 08:35 Відповісти
Семен Петлюра народився в передмісті Полтави.
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03.05.2025 08:36 Відповісти
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03.05.2025 08:47 Відповісти
І святою водою покропити.
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03.05.2025 08:35 Відповісти
Зробіть на тому місці громадський туалет.
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03.05.2025 08:36 Відповісти
А чому не пам"ятник Котляревському? В оточенні його персонажів? Адже сам Шевченко вважав його "батьком українства".
"Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде...
Поки сонце в небі сяє -
Тебе не забудуть...".
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03.05.2025 09:37 Відповісти
Це було б правильно.
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03.05.2025 09:39 Відповісти
Котляревський служака царя.воював з наполеоном.так собі лицар.
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03.05.2025 10:01 Відповісти
Ти не пробував "дружить з головою"?

Котляревський: "У https://uk.wikipedia.org/wiki/1796 1796-https://uk.wikipedia.org/wiki/1808 1808 роках перебував на військовій службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сіверському карабінерському полку. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1806 1806-https://uk.wikipedia.org/wiki/1807 1807 роках Котляревський у військовому званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD штабс-капітанаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812) російсько-турецькій війні 1806-1812 років, був учасником облоги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлу. Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8 орденом Святої Анни 3-го ступеня за дипломатичні заслуги зі схиляння до нейтралітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 буджаків та хоробру кур'єрську діяльність на передовій під час штурму цієї фортеціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. 1808 року вийшов у відставку.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 року працював наглядачем «Дому для виховання дітей бідних дворян».

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 році, під час походу французького імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеона на Росію, Котляревський, за сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE малоросійського генерал-губернатора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2 Якова Лобанова-Ростовського, який отримав відповідний наказ від імператора, сформував у містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Горошині Хорольського повіту на Полтавщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_1812 5-й український козацький полкhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9](за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримав військовий чин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 майора."

Де тут "воював з Наполеоном"? А якщо-б і "воював"? У 1812 році, з боку Росії, це була "оборонна війна", спрямована на захист від агресії... Точно так само, як мої діди воювали з 1941-го по 1945-й...
Так що "серонув" ти "не в дугу"...
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03.05.2025 10:22 Відповісти
Все запарєбрікаває рашистскає гавно має бути викинуте з України...
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03.05.2025 08:36 Відповісти
Місце відпочинку алкаша та сифілітика петра було біля вигрібної ями з обісцяними чулками.
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03.05.2025 08:37 Відповісти
Зара на Полтавських форумах совкодрочери та просто їпануті стогнуть:
*хвашисти*, *каму он мєшал*, чомусь не всіх війна забрала
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03.05.2025 08:40 Відповісти
Кацапа нужно просто *******...
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь...".
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03.05.2025 09:29 Відповісти
А на рашці є пам"ятник де Т.Г. Шевченко відпочивав?
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03.05.2025 08:40 Відповісти
Вони в Орську вже давно його музей закрили, і експонати вивезли кудись...
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03.05.2025 09:30 Відповісти
Ета другоє, ви нічего нє панімаєтє.
Ви зомбіровани, і хвашист.
Как гаваріл ваш ідеолог Лесь Подервянский:
*Я Вас всєх ненавіжу, яб вас всєх растрєляла
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03.05.2025 09:39 Відповісти
Знищуйте московські мітки безжально , як і московське нарєчіє ...
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03.05.2025 08:41 Відповісти
А де пытро срав, памятника не поставили?
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03.05.2025 08:43 Відповісти
😁😂👍🤝
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03.05.2025 09:16 Відповісти
Так це ж і є те саме місце. Місце відпочинку, спав, їв полтавські галушки та срав в кущі, де і поставили йому "памятник". А кавалок до сих пір в краєзнавчому музеї в Полтаві зберігається.
Як доказ відпочинку.
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03.05.2025 10:03 Відповісти
Дуже файно хочь у з запізненням.
У касабів така дивна звичка - де подзюрив чи посрав срарь там і пам'ятник ставлять. Але з оцім плешивим срарем ****** так не вийде бо валізи куди він серить таємні.
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03.05.2025 08:43 Відповісти
Де посрав - там і рузькій мір
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03.05.2025 09:11 Відповісти
тільки зараз демонтували?!
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03.05.2025 08:43 Відповісти
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03.05.2025 08:57 Відповісти
- Тут Пьотр спал, а сдесь он срал.
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03.05.2025 09:00 Відповісти
Добре що хлопці з групи Декомунізація щодня надсилають десятки листів по всій Україні вимагаючи демонтаж пам'ятників і зміни топонімів російських і комуністичних згідно закону.
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03.05.2025 09:01 Відповісти
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03.05.2025 09:04 Відповісти
У этих клоунов-холуев, в Верхней Лавре, возле могилы столыпина!!!, два стукача лежат, покоятся на эту тему. Сделайте же что-нибудь? В конце концов, их наследники Вас каждый день убивают.
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03.05.2025 09:08 Відповісти
Вас вже викинули з Лаври, москворотики.
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03.05.2025 09:14 Відповісти
По делу, тролльчишка-серенькакая, что скажешь? Или вас этому не обучали?
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03.05.2025 10:12 Відповісти
Кацапщину потрібно вичищати звідусіль. Це лайно притягує смерть і розруху
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03.05.2025 09:09 Відповісти
Дурню! Тобі нагадать твоїх "бухариків"?

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
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03.05.2025 09:33 Відповісти
Устиме, ти не похмелився зранку?
Шо ото ти висрав?
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03.05.2025 09:56 Відповісти
За 30 років, нарешті місцеві привладні, щось зробили для відновлення України від московії! А на Антимайдан до Києва у 2014 році, з Полтави та Полта₴ської ОДА, чимало автобусів мусорські забезпечили!!!
Мамай з оточенням, ловко «НАЖИРУВАВ» собі грошей, «ПОТУЖНИЙ ГОСПОДАРНИК» ригоАНАЛЬНИЙ, як гетьманцев з татаровим і єрмаком з ОПУ!!!
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03.05.2025 09:45 Відповісти
А нах его маркировать и сохранять,хитрозадые расчитывают на похвалу от ботокса - "вот видишь,царь батюшка,памятник мы сохранили,подкинь пару золотых монет".
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03.05.2025 09:46 Відповісти
Здесь какал великий Петр Первый! Ну чи не маразм...
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03.05.2025 09:58 Відповісти
Головне - так демонтуйте щоб можна було швиденько відновити в разі чого.
Зелена влада рулить.
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03.05.2025 10:04 Відповісти
"Слуги народу" мабуть подумали, що то Петро Порошенко на цьому місці відпочивав, тому і демонтували так швидко
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03.05.2025 10:35 Відповісти
 
 