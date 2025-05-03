У Полтаві демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І. ФОТОрепортаж
У Полтаві знесли пам’ятник на так званому місці відпочинку Петра І, що є прикладом нав’язаної історичної інтерпретації, покликаної легітимізувати імперську присутність в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.
За інформацією Полтавської міської ради, демонтаж пам’ятника здійснюється поетапно, з дотриманням усіх вимог чинного законодавства та науково-методичних рекомендацій. Попередньо усі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку. Підготовлено супровідну наукову документацію. Крім того, розбирання відбувається відповідно до принципів реставраційного демонтажу, визначених у результаті професійних консультацій.
Окремі елементи, що мають художню чи історичну цінність, маркуються, належним чином пакуються та передаються на відповідальне зберігання до музейної установи.
"Пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію. Надалі на цьому місці - в історичному центрі Полтави, на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика - планується встановлення нового об’єкта, який репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення", - зазначили у Полтавській міськраді.
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А от "дуб Залізняка", в Холодному Яру, стоїть... Але він його не садив - під ним гайдамаки "ножі святили", перед початком "Коліївщини"...
"Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде...
Поки сонце в небі сяє -
Тебе не забудуть...".
Котляревський: "У https://uk.wikipedia.org/wiki/1796 1796-https://uk.wikipedia.org/wiki/1808 1808 роках перебував на військовій службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сіверському карабінерському полку. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1806 1806-https://uk.wikipedia.org/wiki/1807 1807 роках Котляревський у військовому званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD штабс-капітанаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812) російсько-турецькій війні 1806-1812 років, був учасником облоги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлу. Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8 орденом Святої Анни 3-го ступеня за дипломатичні заслуги зі схиляння до нейтралітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 буджаків та хоробру кур'єрську діяльність на передовій під час штурму цієї фортеціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. 1808 року вийшов у відставку.
З https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 року працював наглядачем «Дому для виховання дітей бідних дворян».
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 році, під час походу французького імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеона на Росію, Котляревський, за сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE малоросійського генерал-губернатора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2 Якова Лобанова-Ростовського, який отримав відповідний наказ від імператора, сформував у містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Горошині Хорольського повіту на Полтавщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_1812 5-й український козацький полкhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9](за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримав військовий чин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 майора."
Де тут "воював з Наполеоном"? А якщо-б і "воював"? У 1812 році, з боку Росії, це була "оборонна війна", спрямована на захист від агресії... Точно так само, як мої діди воювали з 1941-го по 1945-й...
Так що "серонув" ти "не в дугу"...
*хвашисти*, *каму он мєшал*, чомусь не всіх війна забрала
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь...".
Ви зомбіровани, і хвашист.
Как гаваріл ваш ідеолог Лесь Подервянский:
*Я Вас всєх ненавіжу, яб вас всєх растрєляла
Як доказ відпочинку.
У касабів така дивна звичка - де подзюрив чи посрав срарь там і пам'ятник ставлять. Але з оцім плешивим срарем ****** так не вийде бо валізи куди він серить таємні.
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
Шо ото ти висрав?
Мамай з оточенням, ловко «НАЖИРУВАВ» собі грошей, «ПОТУЖНИЙ ГОСПОДАРНИК» ригоАНАЛЬНИЙ, як гетьманцев з татаровим і єрмаком з ОПУ!!!
Зелена влада рулить.