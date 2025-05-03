У Полтаві демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І. ФОТОрепортаж

У Полтаві знесли пам’ятник на так званому місці відпочинку Петра І, що є прикладом нав’язаної історичної інтерпретації, покликаної легітимізувати імперську присутність в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

За інформацією Полтавської міської ради, демонтаж пам’ятника здійснюється поетапно, з дотриманням усіх вимог чинного законодавства та науково-методичних рекомендацій. Попередньо усі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку. Підготовлено супровідну наукову документацію. Крім того, розбирання відбувається відповідно до принципів реставраційного демонтажу, визначених у результаті професійних консультацій.

Окремі елементи, що мають художню чи історичну цінність, маркуються, належним чином пакуються та передаються на відповідальне зберігання до музейної установи.

"Пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію. Надалі на цьому місці - в історичному центрі Полтави, на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика - планується встановлення нового об’єкта, який репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення", - зазначили у Полтавській міськраді.

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