В Полтаве демонтировали памятник на месте отдыха Петра I. ФОТОрепортаж
В Полтаве снесли памятник на так называемом месте отдыха Петра І, что является примером навязанной исторической интерпретации, призванной легитимизировать имперское присутствие в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.
По информации Полтавского городского совета, демонтаж памятника осуществляется поэтапно, с соблюдением всех требований действующего законодательства и научно-методических рекомендаций. Предварительно все элементы монумента прошли техническое обследование и профессиональную оценку. Подготовлена сопроводительная научная документация. Кроме того, разборка происходит в соответствии с принципами реставрационного демонтажа, определенных в результате профессиональных консультаций.
Отдельные элементы, имеющие художественную или историческую ценность, маркируются, надлежащим образом упаковываются и передаются на ответственное хранение в музейное учреждение.
"Памятник был одним из маркеров российской имперской пропаганды, который формировал искаженное представление о местной истории. В дальнейшем на этом месте - в историческом центре Полтавы, на перекрестке улиц Спасской и Пилипа Орлика - планируется установка нового объекта, который будет представлять украинские национальные ценности, достоинство и правдивое историческое видение", - отметили в Полтавском горсовете.
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А от "дуб Залізняка", в Холодному Яру, стоїть... Але він його не садив - під ним гайдамаки "ножі святили", перед початком "Коліївщини"...
"Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде...
Поки сонце в небі сяє -
Тебе не забудуть...".
Котляревський: "У https://uk.wikipedia.org/wiki/1796 1796-https://uk.wikipedia.org/wiki/1808 1808 роках перебував на військовій службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сіверському карабінерському полку. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1806 1806-https://uk.wikipedia.org/wiki/1807 1807 роках Котляревський у військовому званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD штабс-капітанаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812) російсько-турецькій війні 1806-1812 років, був учасником облоги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлу. Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8 орденом Святої Анни 3-го ступеня за дипломатичні заслуги зі схиляння до нейтралітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 буджаків та хоробру кур'єрську діяльність на передовій під час штурму цієї фортеціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. 1808 року вийшов у відставку.
З https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 року працював наглядачем «Дому для виховання дітей бідних дворян».
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 році, під час походу французького імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеона на Росію, Котляревський, за сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE малоросійського генерал-губернатора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2 Якова Лобанова-Ростовського, який отримав відповідний наказ від імператора, сформував у містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Горошині Хорольського повіту на Полтавщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_1812 5-й український козацький полкhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9](за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримав військовий чин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 майора."
Де тут "воював з Наполеоном"? А якщо-б і "воював"? У 1812 році, з боку Росії, це була "оборонна війна", спрямована на захист від агресії... Точно так само, як мої діди воювали з 1941-го по 1945-й...
Так що "серонув" ти "не в дугу"...
*хвашисти*, *каму он мєшал*, чомусь не всіх війна забрала
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь...".
Ви зомбіровани, і хвашист.
Как гаваріл ваш ідеолог Лесь Подервянский:
*Я Вас всєх ненавіжу, яб вас всєх растрєляла
Як доказ відпочинку.
У касабів така дивна звичка - де подзюрив чи посрав срарь там і пам'ятник ставлять. Але з оцім плешивим срарем ****** так не вийде бо валізи куди він серить таємні.
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
Шо ото ти висрав?
Мамай з оточенням, ловко «НАЖИРУВАВ» собі грошей, «ПОТУЖНИЙ ГОСПОДАРНИК» ригоАНАЛЬНИЙ, як гетьманцев з татаровим і єрмаком з ОПУ!!!
Зелена влада рулить.