В Полтаве демонтировали памятник на месте отдыха Петра I. ФОТОрепортаж

В Полтаве снесли памятник на так называемом месте отдыха Петра І, что является примером навязанной исторической интерпретации, призванной легитимизировать имперское присутствие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

По информации Полтавского городского совета, демонтаж памятника осуществляется поэтапно, с соблюдением всех требований действующего законодательства и научно-методических рекомендаций. Предварительно все элементы монумента прошли техническое обследование и профессиональную оценку. Подготовлена сопроводительная научная документация. Кроме того, разборка происходит в соответствии с принципами реставрационного демонтажа, определенных в результате профессиональных консультаций.

Отдельные элементы, имеющие художественную или историческую ценность, маркируются, надлежащим образом упаковываются и передаются на ответственное хранение в музейное учреждение.

"Памятник был одним из маркеров российской имперской пропаганды, который формировал искаженное представление о местной истории. В дальнейшем на этом месте - в историческом центре Полтавы, на перекрестке улиц Спасской и Пилипа Орлика - планируется установка нового объекта, который будет представлять украинские национальные ценности, достоинство и правдивое историческое видение", - отметили в Полтавском горсовете.

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