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Новости Фото Демонтаж памятников
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В Полтаве демонтировали памятник на месте отдыха Петра I. ФОТОрепортаж

В Полтаве снесли памятник на так называемом месте отдыха Петра І, что является примером навязанной исторической интерпретации, призванной легитимизировать имперское присутствие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

По информации Полтавского городского совета, демонтаж памятника осуществляется поэтапно, с соблюдением всех требований действующего законодательства и научно-методических рекомендаций. Предварительно все элементы монумента прошли техническое обследование и профессиональную оценку. Подготовлена сопроводительная научная документация. Кроме того, разборка происходит в соответствии с принципами реставрационного демонтажа, определенных в результате профессиональных консультаций.

Отдельные элементы, имеющие художественную или историческую ценность, маркируются, надлежащим образом упаковываются и передаются на ответственное хранение в музейное учреждение.

"Памятник был одним из маркеров российской имперской пропаганды, который формировал искаженное представление о местной истории. В дальнейшем на этом месте - в историческом центре Полтавы, на перекрестке улиц Спасской и Пилипа Орлика - планируется установка нового объекта, который будет представлять украинские национальные ценности, достоинство и правдивое историческое видение", - отметили в Полтавском горсовете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Памятник Петру I демонтировали в Полтаве: громада избавляется от российских имперских маркеров. ФОТОрепортаж

Полтава
Полтава
Полтава
Полтава
Полтава

Автор: 

демонтаж (202) памятник (2239) Тахтаулове (767) Полтавская область (1163) Полтавский район (44)


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Топ комментарии
+21
Виявляється і така імперська херня у нас навіть собі спокійно стояла
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03.05.2025 08:32
+14
Зробіть на тому місці громадський туалет.
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03.05.2025 08:36
+14
Все запарєбрікаває рашистскає гавно має бути викинуте з України...
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03.05.2025 08:36
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Виявляється і така імперська херня у нас навіть собі спокійно стояла
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03.05.2025 08:32 Ответить
Сказали історики,ніколи він там не відпочивав,це все кацапськи вимисли,небилиці.
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03.05.2025 08:33 Ответить
Попоїздив по Україні... І в багатьох місцях мені розказували та показували "дубы, пасаженные лично, Петром І (Екатериной ІІ)". Коли казав: "Робить не було чого йому (їй) - "хахлам дубы сажать...", ображалися...
А от "дуб Залізняка", в Холодному Яру, стоїть... Але він його не садив - під ним гайдамаки "ножі святили", перед початком "Коліївщини"...
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03.05.2025 09:43 Ответить
Між будинком де жила Леся Українка і Луцьким Замком, ріс ясен. Інших дерев там не було, значить під ним Леся мала читати книжки. Носилися з цим видатним деревом, з Києва спеціалістів з лікування дерев виписали за великі гроші. Уже в бюджет міста хотіли закласти кошторис на пломбування і лікування. Не встигли. Налетіла буря і зекономила гроші місту. Трухлявий ясен розсипався.
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03.05.2025 10:48 Ответить
Симон Петлюра репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення.
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03.05.2025 08:35 Ответить
Семен Петлюра народився в передмісті Полтави.
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03.05.2025 08:36 Ответить
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03.05.2025 08:47 Ответить
І святою водою покропити.
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03.05.2025 08:35 Ответить
Зробіть на тому місці громадський туалет.
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03.05.2025 08:36 Ответить
А чому не пам"ятник Котляревському? В оточенні його персонажів? Адже сам Шевченко вважав його "батьком українства".
"Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде...
Поки сонце в небі сяє -
Тебе не забудуть...".
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03.05.2025 09:37 Ответить
Це було б правильно.
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03.05.2025 09:39 Ответить
Котляревський служака царя.воював з наполеоном.так собі лицар.
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03.05.2025 10:01 Ответить
Ти не пробував "дружить з головою"?

Котляревський: "У https://uk.wikipedia.org/wiki/1796 1796-https://uk.wikipedia.org/wiki/1808 1808 роках перебував на військовій службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сіверському карабінерському полку. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1806 1806-https://uk.wikipedia.org/wiki/1807 1807 роках Котляревський у військовому званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD штабс-капітанаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812) російсько-турецькій війні 1806-1812 років, був учасником облоги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлу. Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8 орденом Святої Анни 3-го ступеня за дипломатичні заслуги зі схиляння до нейтралітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 буджаків та хоробру кур'єрську діяльність на передовій під час штурму цієї фортеціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. 1808 року вийшов у відставку.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 року працював наглядачем «Дому для виховання дітей бідних дворян».

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 році, під час походу французького імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеона на Росію, Котляревський, за сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE малоросійського генерал-губернатора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2 Якова Лобанова-Ростовського, який отримав відповідний наказ від імператора, сформував у містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Горошині Хорольського повіту на Полтавщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_1812 5-й український козацький полкhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9](за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримав військовий чин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 майора."

Де тут "воював з Наполеоном"? А якщо-б і "воював"? У 1812 році, з боку Росії, це була "оборонна війна", спрямована на захист від агресії... Точно так само, як мої діди воювали з 1941-го по 1945-й...
Так що "серонув" ти "не в дугу"...
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03.05.2025 10:22 Ответить
Не можна. Воно те місце вже кацапоспаскуджене. Хіба що вбиральню...
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03.05.2025 10:45 Ответить
Все запарєбрікаває рашистскає гавно має бути викинуте з України...
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03.05.2025 08:36 Ответить
Місце відпочинку алкаша та сифілітика петра було біля вигрібної ями з обісцяними чулками.
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03.05.2025 08:37 Ответить
Зара на Полтавських форумах совкодрочери та просто їпануті стогнуть:
*хвашисти*, *каму он мєшал*, чомусь не всіх війна забрала
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03.05.2025 08:40 Ответить
Кацапа нужно просто *******...
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь...".
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03.05.2025 09:29 Ответить
А на рашці є пам"ятник де Т.Г. Шевченко відпочивав?
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03.05.2025 08:40 Ответить
Вони в Орську вже давно його музей закрили, і експонати вивезли кудись...
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03.05.2025 09:30 Ответить
Ета другоє, ви нічего нє панімаєтє.
Ви зомбіровани, і хвашист.
Как гаваріл ваш ідеолог Лесь Подервянский:
*Я Вас всєх ненавіжу, яб вас всєх растрєляла
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03.05.2025 09:39 Ответить
Знищуйте московські мітки безжально , як і московське нарєчіє ...
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03.05.2025 08:41 Ответить
А де пытро срав, памятника не поставили?
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03.05.2025 08:43 Ответить
😁😂👍🤝
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03.05.2025 09:16 Ответить
Так це ж і є те саме місце. Місце відпочинку, спав, їв полтавські галушки та срав в кущі, де і поставили йому "памятник". А кавалок до сих пір в краєзнавчому музеї в Полтаві зберігається.
Як доказ відпочинку.
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03.05.2025 10:03 Ответить
Дуже файно хочь у з запізненням.
У касабів така дивна звичка - де подзюрив чи посрав срарь там і пам'ятник ставлять. Але з оцім плешивим срарем ****** так не вийде бо валізи куди він серить таємні.
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03.05.2025 08:43 Ответить
Де посрав - там і рузькій мір
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03.05.2025 09:11 Ответить
тільки зараз демонтували?!
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03.05.2025 08:43 Ответить
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03.05.2025 08:57 Ответить
- Тут Пьотр спал, а сдесь он срал.
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03.05.2025 09:00 Ответить
Добре що хлопці з групи Декомунізація щодня надсилають десятки листів по всій Україні вимагаючи демонтаж пам'ятників і зміни топонімів російських і комуністичних згідно закону.
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03.05.2025 09:01 Ответить
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03.05.2025 09:04 Ответить
У этих клоунов-холуев, в Верхней Лавре, возле могилы столыпина!!!, два стукача лежат, покоятся на эту тему. Сделайте же что-нибудь? В конце концов, их наследники Вас каждый день убивают.
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03.05.2025 09:08 Ответить
Вас вже викинули з Лаври, москворотики.
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03.05.2025 09:14 Ответить
По делу, тролльчишка-серенькакая, что скажешь? Или вас этому не обучали?
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03.05.2025 10:12 Ответить
Кацапщину потрібно вичищати звідусіль. Це лайно притягує смерть і розруху
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03.05.2025 09:09 Ответить
Дурню! Тобі нагадать твоїх "бухариків"?

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
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03.05.2025 09:33 Ответить
Устиме, ти не похмелився зранку?
Шо ото ти висрав?
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03.05.2025 09:56 Ответить
За 30 років, нарешті місцеві привладні, щось зробили для відновлення України від московії! А на Антимайдан до Києва у 2014 році, з Полтави та Полта₴ської ОДА, чимало автобусів мусорські забезпечили!!!
Мамай з оточенням, ловко «НАЖИРУВАВ» собі грошей, «ПОТУЖНИЙ ГОСПОДАРНИК» ригоАНАЛЬНИЙ, як гетьманцев з татаровим і єрмаком з ОПУ!!!
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03.05.2025 09:45 Ответить
А нах его маркировать и сохранять,хитрозадые расчитывают на похвалу от ботокса - "вот видишь,царь батюшка,памятник мы сохранили,подкинь пару золотых монет".
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03.05.2025 09:46 Ответить
Здесь какал великий Петр Первый! Ну чи не маразм...
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03.05.2025 09:58 Ответить
Головне - так демонтуйте щоб можна було швиденько відновити в разі чого.
Зелена влада рулить.
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03.05.2025 10:04 Ответить
"Слуги народу" мабуть подумали, що то Петро Порошенко на цьому місці відпочивав, тому і демонтували так швидко
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03.05.2025 10:35 Ответить
 
 