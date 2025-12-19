Демонтаж памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке: В Киеве уберут еще 15 объектов, связанных с РФ и СССР

Киевский городской совет 18 декабря на заседании поддержал решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя КГГА, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Демонтаж в рамках дерусификации

В соответствии с решением Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства Киева, внесено 251 памятный объект. На данный момент демонтировано более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели.

Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины.

Смотрите также: Последний памятник Ленину демонтировали в Украине. ФОТО

Что именно демонтируют

Проголосованное сегодня решение Киевсовета также предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением. В частности, речь идет о:

рынок "Житний" (декоративная внешняя отделка фасада, ул. Верхний Вал, 16, Подольский район) – сохранить декоративную отделку фасада с изъятием элементов с надписями "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";

объект на въезде в Киев (Столичное шоссе / Старообуховская трасса, Голосеевский район) – сохранить объект с удалением запрещенной символики;

дом по ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район) – сохранить объект с удалением отдельных идеологических элементов;

знак границы Киева (геодезический знак) (Большая Кольцевая дорога, возле остановки "ул. Жмеринская", Святошинский район) – сохранить знак с изъятием герба СССР как запрещенной символики в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики";

дом по ул. Архитектора Городецкого, 9 (Печерский район) – сохранить элементы отделки фасада с удалением надписи "МУП СССР", подпадающей под ограничения действующего законодательства;

памятный знак "Нулевой километр" / Глобус (Майдан Независимости) – учитывая значительную степень износа, провести капитальный ремонт с удалением названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов;

мемориальная доска Виктору Васнецов (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район) – сохранить доску с проведением реставрации и удалением слова "русский". В случае проведения ремонтно-реставрационных работ на доме рекомендуется рассмотреть возможность переноса доски на дом по адресу ул. Владимирская, 32, где фактически проживал Виктор Васнецов;

Памятник воинам-освободителям (ул. Шовковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) – удалить элементы советской идеологической маркировки, а именно:

изложить текст на украинском языке;

заменить даты "1941–1945" на "1939–1945";

заменить формулировку "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник Пушкину в Одессе закрыли деревянными плитами. ФОТО

Кроме того, Киевсовет поддержал устранение из публичного пространства:

памятников Дмитрию Мануильскому; Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову,

символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды;

памятного камня в честь 100-летия Ленина;

мемориальной доски Петру Чайковскому;

мемориальной доски с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941–1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева".

Смотрите также: В Полтаве демонтировали памятник на месте отдыха Петра I. ФОТОрепортаж