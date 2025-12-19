Демонтаж памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке: В Киеве уберут еще 15 объектов, связанных с РФ и СССР
Киевский городской совет 18 декабря на заседании поддержал решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя КГГА, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, депутат Киевсовета Анна Старостенко.
Демонтаж в рамках дерусификации
В соответствии с решением Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства Киева, внесено 251 памятный объект. На данный момент демонтировано более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели.
Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины.
Что именно демонтируют
Проголосованное сегодня решение Киевсовета также предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением. В частности, речь идет о:
- рынок "Житний" (декоративная внешняя отделка фасада, ул. Верхний Вал, 16, Подольский район) – сохранить декоративную отделку фасада с изъятием элементов с надписями "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
- объект на въезде в Киев (Столичное шоссе / Старообуховская трасса, Голосеевский район) – сохранить объект с удалением запрещенной символики;
- дом по ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район) – сохранить объект с удалением отдельных идеологических элементов;
- знак границы Киева (геодезический знак) (Большая Кольцевая дорога, возле остановки "ул. Жмеринская", Святошинский район) – сохранить знак с изъятием герба СССР как запрещенной символики в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики";
- дом по ул. Архитектора Городецкого, 9 (Печерский район) – сохранить элементы отделки фасада с удалением надписи "МУП СССР", подпадающей под ограничения действующего законодательства;
- памятный знак "Нулевой километр" / Глобус (Майдан Независимости) – учитывая значительную степень износа, провести капитальный ремонт с удалением названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов;
- мемориальная доска Виктору Васнецов (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район) – сохранить доску с проведением реставрации и удалением слова "русский". В случае проведения ремонтно-реставрационных работ на доме рекомендуется рассмотреть возможность переноса доски на дом по адресу ул. Владимирская, 32, где фактически проживал Виктор Васнецов;
- Памятник воинам-освободителям (ул. Шовковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) – удалить элементы советской идеологической маркировки, а именно:
- изложить текст на украинском языке;
- заменить даты "1941–1945" на "1939–1945";
- заменить формулировку "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".
Кроме того, Киевсовет поддержал устранение из публичного пространства:
- памятников Дмитрию Мануильскому; Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову,
- символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды;
- памятного камня в честь 100-летия Ленина;
- мемориальной доски Петру Чайковскому;
- мемориальной доски с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941–1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева".
Але пам'ятників йому в Україні не бути.
Проню Прокоповну теж знесете? Знімали кацапи у совєтскоє врємя.
Пам'ятники коту Бегемоту й веткліники на його честь названі теж денафіціювали?
Доречі, Булгаков любив Київ. Жив у діда з бабусею тут. Тому й більшість творів про Київ, Україну...але зеленим шмаровозам це не збагнути..
Бо все "для_історії" стосується лише кацапського лайна. Тьху!
Це російський письменник і драматург, який народився в Києві в родині переселенців із Орловської губернії. Його батько був цензором - забороняв українські «непотребні» видання.
Мало того, він активно воював проти УНР, після мобілізації його до лав УНР, дезертирував із армії Української Народної Республіки (УНР) та приєднався до Добровольчої армії, тобто до білогвардійців.
Дивні у вас переконання.
,,победа за нами,,
От нехай йому памятники в орді і ставлять.
В нас різний з ордою культурний та мовний простір.
Всі загарбницькі окупаційні мітки в Україні повинні бути знищені. Тут нічого їхнього немає.
з європою теж різний культурний та мовний простір, і?
Яка на самій росії більшості кацапів до дупи.
А тут, бачите, має бути на почесному місці.