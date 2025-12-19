РУС
1 308 33

Демонтаж памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке: В Киеве уберут еще 15 объектов, связанных с РФ и СССР

булгаков

Киевский городской совет 18 декабря на заседании поддержал решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя КГГА, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, депутат Киевсовета Анна Старостенко. 

Демонтаж в рамках дерусификации 

В соответствии с решением Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства Киева, внесено 251 памятный объект. На данный момент демонтировано более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели.

Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины.

Что именно демонтируют

Проголосованное сегодня решение Киевсовета также предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением. В частности, речь идет о:

  • рынок "Житний" (декоративная внешняя отделка фасада, ул. Верхний Вал, 16, Подольский район) – сохранить декоративную отделку фасада с изъятием элементов с надписями "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
  • объект на въезде в Киев (Столичное шоссе / Старообуховская трасса, Голосеевский район) – сохранить объект с удалением запрещенной символики;
  • дом по ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район) – сохранить объект с удалением отдельных идеологических элементов;
  • знак границы Киева (геодезический знак) (Большая Кольцевая дорога, возле остановки "ул. Жмеринская", Святошинский район) – сохранить знак с изъятием герба СССР как запрещенной символики в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики";
  • дом по ул. Архитектора Городецкого, 9 (Печерский район) – сохранить элементы отделки фасада с удалением надписи "МУП СССР", подпадающей под ограничения действующего законодательства;
  • памятный знак "Нулевой километр" / Глобус (Майдан Независимости) – учитывая значительную степень износа, провести капитальный ремонт с удалением названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов;
  • мемориальная доска Виктору Васнецов (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район) – сохранить доску с проведением реставрации и удалением слова "русский". В случае проведения ремонтно-реставрационных работ на доме рекомендуется рассмотреть возможность переноса доски на дом по адресу ул. Владимирская, 32, где фактически проживал Виктор Васнецов;
  • Памятник воинам-освободителям (ул. Шовковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) – удалить элементы советской идеологической маркировки, а именно:
  • изложить текст на украинском языке;
  • заменить даты "1941–1945" на "1939–1945";
  • заменить формулировку "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Кроме того, Киевсовет поддержал устранение из публичного пространства:

  • памятников Дмитрию Мануильскому; Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову,
  • символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды;
  • памятного камня в честь 100-летия Ленина;
  • мемориальной доски Петру Чайковскому;
  • мемориальной доски с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941–1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева".

демонтаж (207) Киев (26449) памятник (2246) Булгаков Михаил (16)
+10
А Вам хтось заважає продовжувати читати цього сталінського кацапського шовініста?

Але пам'ятників йому в Україні не бути.
19.12.2025 10:47 Ответить
+8
Все, що пропагувало імперію та совок - на сміття. В Україні є тисячі своїх героїв, яких імерські "історики" і політики зробили ворогами.
19.12.2025 10:39 Ответить
+7
Булгакова нетреба було..тролив мацкву знатно.

Пам'ятники коту Бегемоту й веткліники на його честь названі теж денафіціювали?

Доречі, Булгаков любив Київ. Жив у діда з бабусею тут. Тому й більшість творів про Київ, Україну...але зеленим шмаровозам це не збагнути..
19.12.2025 10:45 Ответить
Все, що пропагувало імперію та совок - на сміття. В Україні є тисячі своїх героїв, яких імерські "історики" і політики зробили ворогами.
19.12.2025 10:39 Ответить
А Ви читали Булгакова? Чи тільки кацапські серіали дивились?
19.12.2025 10:46 Ответить
І коту не бути?)))) Йому пам'ятник ставив не сталін. Не Булоаков. Не шовіністи.

Проню Прокоповну теж знесете? Знімали кацапи у совєтскоє врємя.
19.12.2025 11:25 Ответить
Читали. А ви читали, що той українофоб Булгаков писав про українців і українську мову? Чи після цього ми маємо його шанувати?
19.12.2025 11:21 Ответить
О вас поперло. Крім того, як читати. Треба й ще розуміти.
19.12.2025 11:23 Ответить
Головне назвіть фірми підрядники і сумми....
19.12.2025 10:39 Ответить
Булгакова нетреба було..тролив мацкву знатно.

Пам'ятники коту Бегемоту й веткліники на його честь названі теж денафіціювали?

Доречі, Булгаков любив Київ. Жив у діда з бабусею тут. Тому й більшість творів про Київ, Україну...але зеленим шмаровозам це не збагнути..
19.12.2025 10:45 Ответить
Це лайно жило з_діда_прадіда, але українців так і не помітив. А якщо і згадував, то щоб принизити. Do dupy!
19.12.2025 10:49 Ответить
так Булгаков дуже суперечлива постать, але він частина історії Київа та України.
19.12.2025 11:03 Ответить
Бузіна теж в Київі народився.
19.12.2025 11:08 Ответить
Під час окупації Києва Третім рейхом теж були назви вулиць инші. Але жодної штрассе "для_історії" не залишили.

Бо все "для_історії" стосується лише кацапського лайна. Тьху!
19.12.2025 11:11 Ответить
Пані Марино, булгаков був україноненависником, імперцем, шовіністом, цілеспрямовано принижував українську мову, заперечував факт існування української мови як такої, а отже, й української культури. Так, у наведеній вище цитаті з роману «Біла гвардія» письменник назвав українську мову «этим гнусным языком, которого и на свете не существует», щодо української мови вжито також епітети «странный язык», «проклятый язык». У 19-му розділі журнальної, ранньої редакції «Білої гвардії» (1925) йдеться про те, що українську мову вигадав В. Винниченко, що цією мовою «никакой дьявол не говорил» і т.д. і т. п.
Це російський письменник і драматург, який народився в Києві в родині переселенців із Орловської губернії. Його батько був цензором - забороняв українські «непотребні» видання.
Мало того, він активно воював проти УНР, після мобілізації його до лав УНР, дезертирував із армії Української Народної Республіки (УНР) та приєднався до Добровольчої армії, тобто до білогвардійців.
19.12.2025 10:56 Ответить
Можливо, тільки більшість у Київраді - не вони, а вдарено-шоколадні
19.12.2025 11:02 Ответить
А Каганович любив Україну...
19.12.2025 11:07 Ответить
******! Шобла дебильная русскоязычная и безграмотная ****** всё подчистую в стране, а в перерывах между кражами уничтожает памятники Булгакову и Ахматовой, которых весь мир признал гениальными писателем и поэтессой.
19.12.2025 10:51 Ответить
що кацап дупа підгорає ? от мову вивчити в тебе розуму не вистачило ! саме тебе ***** прийшло асвабаждать .
19.12.2025 11:09 Ответить
В расіі нє унічтожают. Там твої однодумці. Тобі туди. Але ти туди не хочеш. Ти хочеш расію в Україні.
19.12.2025 11:12 Ответить
На моє переконання Булгаков своїми творами «Собаче серце» і «Майстер і Маргарита» зробив для розвалу імперії зла більше, ніж всі українські митці періоду СРСР разом узяті.
19.12.2025 10:57 Ответить
Не смішіть мене, кацапчику.
19.12.2025 11:13 Ответить
Українські митці при совку були або розстріляні, або запроторені в ГУЛАГи, або пропали безвіти, або зламані та розтоптані, взяти хоч би вкраїнське "Розстріляне відродження" - це покоління талановитих письменників, поетів, діячів культури 1920-30-х років, знищених радянсьми репресіями, серед яких найвідоміші Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Микола Куліш, Євген Плужник, Михайль Семенко, Микола Зеров, а також прозаїки Валер'ян Підмогильний та інші.
Дивні у вас переконання.
19.12.2025 11:16 Ответить
борьба продолжается ... следующие в списке дома ,,хрущевки,, ...
,,победа за нами,,
19.12.2025 11:01 Ответить
Затопить киевское метро! Взорвать мосты через Днепр! Повсеместно поставить памятники и бюсты Залужному, Буданову, Рустему Энверовичу Умерову и Арестовичу! И дело, считай, в шляпе. )))
19.12.2025 11:15 Ответить
головне відправити всіх кацапів разом з тобою до ***** , щоб не допомагали окупантам .
19.12.2025 11:21 Ответить
От коли русня виправить помилку комуністів і підірве клятий царський ТОЗ, тоді подумаємо.
19.12.2025 11:25 Ответить
Кацапи їх вважають велікімі рузкімі пісатєлямі, нетреба їх в Україні , своїх треба шанувати, пам'ятати .
19.12.2025 11:05 Ответить
А я то думав,чого це ДЕЯКІ!! українці так ворують, воюють проти своїх,зраджують Батьківщину, присягають ворогу на крові....тепер зрозуміло!! Ахматова та Булгаков своїми творами отруїли!! А ще Чайковський клятий....з дитинства!
19.12.2025 11:07 Ответить
Без паніки. Булгаков ординський письменник?
От нехай йому памятники в орді і ставлять.
В нас різний з ордою культурний та мовний простір.
Всі загарбницькі окупаційні мітки в Україні повинні бути знищені. Тут нічого їхнього немає.
19.12.2025 11:07 Ответить
"В нас різний з ордою культурний та мовний простір"

з європою теж різний культурний та мовний простір, і?
19.12.2025 11:16 Ответить
Треба ще свідоцтва про народження перевірити!!!! Там НАЦІОНАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ зазначали!! Виявиться,що хтось з батьків - кацапи!! Можна буде відректися від кацапської родині!!! Хоча....куди ж ГЕНИ подіти?? Дебільні. ..Вони,ці ГЕНИ, іноді усе життя руйнують та дебільні вчинки формують!!! В все Чайковський (ще й нетрадиційної орієнтації був!!!хотів до Європи примазатися!!!)
19.12.2025 11:16 Ответить
Як завжди, повилазили вартові узькой культури.
Яка на самій росії більшості кацапів до дупи.
А тут, бачите, має бути на почесному місці.
19.12.2025 11:18 Ответить
Очередная перемога...Главное не смотреть вверх.)
19.12.2025 11:24 Ответить
Вони мають бути розплавлені, щоб ніякі бойки не перекуповували!
19.12.2025 11:28 Ответить
 
 