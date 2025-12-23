У Румунії оголошували повітряну тривогу під час атаки російських дронів на Одещину

У Румунії в ніч на 23 грудня жителі повітів Тулча та Галац отримали сповіщення про повітряну тривогу під час атаки російських дронів по Одеській області.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження громадян

У ніч проти 23 грудня російські війська здійснили дронову атаку на українську портову інфраструктуру поблизу кордону з Румунією.

У відомстві зазначили, що о 01:10 його радіолокаційні системи виявили дві цілі в повітряному просторі України, які рухалися в напрямку Рені та Кілії;

о 01:26 на півночі повіту Тулча та на південному сході повіту Галац оголосили повітряну тривогу.

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Загроза через БпЛА

Радари виявили ще одну групу безпілотників, що рухалася в напрямку порту Рені, і незабаром після цього на території України було повідомлено про вибухи.

Несанкціонованих порушень національного повітряного простору Румунії виявлено не було, сигнал тривоги скасували о 02:15, додало Міноборони Румунії.

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Нагадаємо, вночі 23 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.