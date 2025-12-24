Після російських атак порт Південний частково відновив роботу

Морський порт Південний відновив прийом і відправлення суден після обмежень, запроваджених через наслідки ворожих обстрілів та витік рослинної олії в акваторії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України у Телеграм.

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За інформацією АМПУ, роботи в акваторії порту проводяться з урахуванням посилених заходів безпеки та чинних обмежень. Ситуація перебуває під постійним контролем профільних служб.

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Стан акваторій Південного та Чорноморська

В Адміністрації морських портів України уточнили, що маслянисті плями також зафіксовані в акваторії порту Чорноморськ. Забруднення пов’язане з витоком соняшникової олії після атак по портовій інфраструктурі.

До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. На місці працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі, які здійснюють очищення водної поверхні.

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях залучені всі відповідні служби", — повідомили в АМПУ.

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Обмеження та перебіг робіт

Раніше акваторію порту Південний тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами армії РФ, що ускладнювало проведення повноцінних робіт.

Наразі заходи з локалізації та збору забруднень тривають. Рішення про відкриття порту для судноплавства ухвалене з урахуванням поточної безпекової ситуації та результатів проведених робіт.

Раніше ми повідомляли, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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