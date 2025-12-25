Коригував удари РФ по Одесі: агента ФСБ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ
Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по Одесі.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Деталі схеми
За даними СБУ, викритого агента ФСБ затримали у травні 2025 року в Одесі. Чоловік, 47-річний інженер місцевого заводу, займався наведенням ворожих обстрілів, відстежував локації підприємств, які виконують оборонні замовлення, та передавав кураторові від ФСБ координати об’єктів на гугл-картах із детальним описом.
Крім цього, зловмисник повідомляв російському спецслужбісту про дислокацію українських військових та наслідки ворожих "прильотів", а також про орієнтовне розташування вогневих позицій української ППО.
Викриття та затримання
СБУ зазначила, що агента викрили на початковому етапі його діяльності та задокументували усі дії. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із накопиченою розвідувальною інформацією та контактами ФСБ.
Судовий вирок
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Вони йому все «пояснювати» будуть, згідно з міжнародними протоколами ООН!?!?!
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дякую