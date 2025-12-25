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Новини Обстріли Одещини
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Російський дрон знову вдарив по будинку одесита, який торік втратив дружину та 4-місячного сина через обстріл, - ЗМІ

Дрон РФ знову вдарив по будинку одесита, чия родина загинула у березні

13 грудня під час російського обстрілу Одеси безпілотник влучив у будинок Сергія Гайдаржи - чоловіка, дружина й чотиримісячний син якого загинули внаслідок удару по багатоповерхівці у березні 2024 року.

Про це пише Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.

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Уночі проти 2 березня 2024 року російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, знищивши під’їзд. Серед 12 загиблих були жінка на ім’я Анна та її чотиримісячний син Тимофій - їхні тіла рятувальники знайшли поруч.

Сергій згадує день трагедії: "Я миттєво зіскочив із ліжка та встав. Я зрозумів, що мені потрібно взути взуття - хоча б шкарпетки - бо всюди буде розбите скло. Втрата була настільки великою, що жодні слова не могли б передати біль".

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Попри втрату, чоловік каже, що думає про дружину та сина "з усмішкою", адже вірить, що "там, де вони зараз, їм добре". За його словами, він переконаний, що Анна та Тимофій возз’єдналися з його матір’ю, і він чекає дня, коли знову зустрінеться з ними.

Після загибелі родини та втрати житла Сергій разом із донькою Лізою переїхав до будинку, який їм надали члени місцевої церковної громади. "Ми зробили невеликий ремонт і тільки почали облаштовуватися", - розповів він.

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Однак 13 грудня, під час однієї з наймасованіших атак по Одесі, російський безпілотник знову вдарив по житлу чоловіка. Цього разу обійшлося без жертв. Сам Гайдаржи зазначив, що будинок можна відбудувати, "але життя - його вже ніколи не повернеш": "Тож різниця між тим, що було тоді, і тим, що сталося тепер, величезна".

На запитання про помсту він відповів, що "Бог помститься за нас", додавши, що Божа справедливість, за його словами, "набагато суворіша".

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Що передувало?

Російський дрон вночі проти 2 березня вдарив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі. 8 загиблих, серед них двоє дітей.

З-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

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Автор: 

обстріл (35091) Одеса (5897) Одеська область (4197) Одеський район (697)
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Топ коментарі
+20
Переважна більшість гагаузів налаштовані "прокацапськи"... Саме на них спираються кацапи, що у Молдові, що й на Одещині... Того й "співає пісні" про "божу кару", а не про помсту...
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25.12.2025 12:35 Відповісти
+13
Хто небудь скажити цьому ... що давній принцип "око за око" ніхто не відменяв. А те що він втративши жінку, дитину, житло не пішов мститися багато про що говорить
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25.12.2025 12:38 Відповісти
+7
може він батько дитини-сироти без матері?
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25.12.2025 13:19 Відповісти

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