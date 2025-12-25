Доба на Чернігівщині: росіяни обстріляли енергооб’єкти та промисловості, двоє загиблих. ФОТОрепортаж

24 грудня через атаки російських дронів на Чернігівщині загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, промислові підприємства та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, область зазнала кількох ударів безпілотниками, зокрема по Чернігову та населених пунктах області.

"Чернігівщина зустріла Різдво під обстрілами. На жаль, двоє людей загинули. Ще двоє - зазнали поранень. Росіяни знову били по енергетиці і звичайному життю. Декілька ударів по Чернігову. "Герань" поцілила по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус".

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У Чернігівському районі дрон типу "герань" вдарив по садівничому товариству - пошкоджені вікна в кількох будинках. У селі Сновської громади FPV-дрон влучив в енергообʼєкт, унаслідок чого декілька населених пунктів залишилися без електропостачання.

Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко уточнив, що вдень 24 грудня російський дрон атакував вантажний автомобіль в одному з сіл громади. Загинув 62-річний водій лісовозу. Увечері окупанти здійснили масований удар по об’єкту харчової промисловості Сновщини - підприємство зазнало значних руйнувань, а 37-річна жінка отримала легкі поранення.

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Крім того, FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю в селі Новгород-Сіверського району. Загинув 39-річний водій, пасажирку госпіталізували, її стан стабільний. Також ворожий дрон "Молнія" поцілив по колишньому готелю в Семенівці.

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