Окупанти атакували дронами та ракетою Сумщину: п’ятеро постраждалих, зокрема 17-річна дівчина. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 24 грудня, російські війська завдали дронового та рекетного ударів по громадах у чотирьох районах Сумської області, унаслідок чого є поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

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Що відомо?

Як зазначається, ворог атакував FPV-дроном транспортний засіб у Сумській громаді близько 16:30 год.

Унаслідок удару поранено 20-річного водія та 17-річну пасажирку.

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Наслідки атаки





Оновлена інформація

За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, станом на цю годину відомо про п’ятьох постраждалих унаслідок ворожих атак на Сумщину.

Як зазначається, росіяни атакували цивільні автівки у Шосткинському, Сумському та Конотопському районах, а по Охтирщині завдали ракетного удару. Триває ліквідація наслідків атак.

Що відомо про постраждалих?

Повідомляється, що серед постраждалих – неповнолітня дівчина. Вона перебувала в автівці у Піщанському старостаті, коли ворожий безпілотник поцілив у транспорт.

Двоє – лікуються амбулаторно, решта – госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.