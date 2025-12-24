Росіяни здійснили понад 40 обстрілів Сумщини: загинув чоловік, ще відомо про двох травмованих

Протягом доби, з ранку 23 грудня до ранку 24 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 26 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілів

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобілі;

у Конотопській громаді пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі;

у Хмелівській громаді пошкоджено приватні домогосподарства;

у Річківській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легковий автомобіль;

у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів.

У Миропільській громаді через артобстріл загинув 59-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 48-річного чоловіка.

До лікувального закладу звернувся 56-річний чоловік, який постраждав 22 грудня через удар БпЛА по Середино-Будській громаді.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 20 людей.

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