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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни здійснили понад 40 обстрілів Сумщини: загинув чоловік, ще відомо про двох травмованих

Росіяни здійснили понад 40 обстрілів Сумщини

Протягом доби, з ранку 23 грудня до ранку 24 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 26 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілів

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобілі;
  • у Конотопській громаді пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі;
  • у Хмелівській громаді пошкоджено приватні домогосподарства;
  • у Річківській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легковий автомобіль;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів.

У Миропільській громаді через артобстріл загинув 59-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 48-річного чоловіка.

До лікувального закладу звернувся 56-річний чоловік, який постраждав 22 грудня через удар БпЛА по Середино-Будській громаді.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 20 людей.

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Автор: 

армія рф (21493) обстріл (35056) Сумська область (4877)
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