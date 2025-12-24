Росіяни здійснили понад 40 обстрілів Сумщини: загинув чоловік, ще відомо про двох травмованих
Протягом доби, з ранку 23 грудня до ранку 24 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 26 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки обстрілів
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобілі;
- у Конотопській громаді пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі;
- у Хмелівській громаді пошкоджено приватні домогосподарства;
- у Річківській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легковий автомобіль;
- у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів.
У Миропільській громаді через артобстріл загинув 59-річний чоловік.
У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 48-річного чоловіка.
До лікувального закладу звернувся 56-річний чоловік, який постраждав 22 грудня через удар БпЛА по Середино-Будській громаді.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 20 людей.
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