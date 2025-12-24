Россияне осуществили более 40 обстрелов Сумщины: погиб мужчина, еще известно о 2 травмированных

В течение суток, с утра 23 декабря до утра 24 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 40 обстрелов по 26 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены частные дома и автомобили;

в Конотопской громаде повреждены многоэтажка, легковые автомобили;

в Хмелевской громаде повреждены частные домохозяйства;

в Речковской громаде повреждены нежилые помещения, легковой автомобиль;

в Краснопольской громаде поврежден автомобиль;

в Зноб-Новгородской громаде повреждено частное домовладение;

в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение.

Вследствие российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и пострадавший среди мирных жителей.

В Миропольской громаде вследствие артобстрела погиб 59-летний мужчина.

В Шосткинской громаде вследствие удара БПЛА травмирован 48-летний мужчина.

В лечебное учреждение обратился 56-летний мужчина, пострадавший 22 декабря вследствие удара БПЛА по Середино-Будской громаде.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 20 человек.

