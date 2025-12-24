Россияне осуществили более 40 обстрелов Сумщины: погиб мужчина, еще известно о 2 травмированных
В течение суток, с утра 23 декабря до утра 24 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 40 обстрелов по 26 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Последствия обстрелов
Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены частные дома и автомобили;
- в Конотопской громаде повреждены многоэтажка, легковые автомобили;
- в Хмелевской громаде повреждены частные домохозяйства;
- в Речковской громаде повреждены нежилые помещения, легковой автомобиль;
- в Краснопольской громаде поврежден автомобиль;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждено частное домовладение;
- в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение.
Вследствие российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и пострадавший среди мирных жителей.
В Миропольской громаде вследствие артобстрела погиб 59-летний мужчина.
В Шосткинской громаде вследствие удара БПЛА травмирован 48-летний мужчина.
В лечебное учреждение обратился 56-летний мужчина, пострадавший 22 декабря вследствие удара БПЛА по Середино-Будской громаде.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 20 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль