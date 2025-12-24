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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Оккупанты ударили по авто в Сумской области: 5 пострадавших, среди них 17-летняя девушка. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 24 декабря, российские войска атаковали FPV-дроном Сумскую громаду, в результате чего ранены два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумщины.

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Что известно?

Как отмечается, враг атаковал FPV-дроном транспортное средство в Сумской громаде около 16:30.

В результате удара ранены 20-летний водитель и 17-летняя пассажир.

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Последствия атаки

Удар по авто в Сумской области
Удар по авто в Сумской области

Обновленная информация
По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, по состоянию на этот час известно о пяти пострадавших в результате вражеских атак на Сумщину.

Как отмечается, россияне атаковали гражданские автомобили в Шосткинском, Сумском и Конотопском районах, а по Ахтырщине нанесли ракетный удар. Продолжается ликвидация последствий атак.

Что известно о пострадавших?
Сообщается, что среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Она находилась в автомобиле в Песчанском старостате, когда вражеский беспилотник попал в транспорт.

Двое – лечатся амбулаторно, остальные – госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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обстрел (33694) Сумская область (4326) Сумы (1401) Сумский район (654)
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