Оккупанты ударили по авто в Сумской области: 5 пострадавших, среди них 17-летняя девушка. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 24 декабря, российские войска атаковали FPV-дроном Сумскую громаду, в результате чего ранены два человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумщины.
Что известно?
Как отмечается, враг атаковал FPV-дроном транспортное средство в Сумской громаде около 16:30.
В результате удара ранены 20-летний водитель и 17-летняя пассажир.
Последствия атаки
Обновленная информация
По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, по состоянию на этот час известно о пяти пострадавших в результате вражеских атак на Сумщину.
Как отмечается, россияне атаковали гражданские автомобили в Шосткинском, Сумском и Конотопском районах, а по Ахтырщине нанесли ракетный удар. Продолжается ликвидация последствий атак.
Что известно о пострадавших?
Сообщается, что среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Она находилась в автомобиле в Песчанском старостате, когда вражеский беспилотник попал в транспорт.
Двое – лечатся амбулаторно, остальные – госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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