Доба на Сумщині: під ударом 39 населених пунктів, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

На Сумщині внаслідок російських атак поранено пʼятьох людей. Під вогнем опинилися 39 населених пунктів, пошкоджено житло та цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Удари по громадах

Сумська міська громада - внаслідок влучання безпілотника в автівку травмовано 17-річну дівчину та 20-річного хлопця. Також у результаті атаки дронів по місту пошкоджено 2 приватних будинки, легковий автомобіль та будівлю АЗС.

Буринська громада - поранено 53-річного чоловіка, пошкоджено вантажний автомобіль.

Середино-Будська громада - поранено працівницю пошти, пошкоджено два автомобілі.

Тростянецька громада - поранено 56-річну жінку, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю та легковий автомобіль.

Білопільська громада - пошкоджено приватний вантажний автомобіль та причіп.

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Наслідки ворожих обстрілів









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