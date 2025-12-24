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Новини Обстріли Сумщини Атака на Сумщину
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У Різдвяну ніч Росія вдарила ракетою по Тростянцю на Сумщині: постраждала жінка (оновлено)

Росія обстріляла Тростянець на Сумщині

Російська армія здійснила ракетний удар по місту Тростянець у Сумській області, внаслідок чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про атаку повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару та робота служб

Удар було завдано в ніч на Різдво, ворог застосував балістичну ракету. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири та офісні приміщення. Обійшлося без загиблих.

Міський голова зазначив, що на місці події працюють усі профільні служби. Фахівці фіксують масштаби пошкоджень, надають допомогу мешканцям і розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Оновлення

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала 57-річна жінка. У момент удару вона вигулювала собаку. Мешканці надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилася, повідомила прокуратура Сумщини у коментарі "Суспільному". 

Росія атакує Україну ударними БпЛА

Увечері 24 грудня окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Сили ППО вживають заходів для виявлення та знищення повітряних цілей. 

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Акваторію порту "Південний" перекрили через витік олії після російських обстрілів, ‒ АМПУ

Автор: 

Сумська область (4877) Тростянець (45) Охтирський район (59)
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