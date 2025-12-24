В Рождественскую ночь Россия нанесла ракетный удар по Тростянцу в Сумской области
Российская армия нанесла ракетный удар по городу Тростянец в Сумской области, в результате чего зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Об атаке сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия удара и работа служб
Удар был нанесен в ночь на Рождество, враг применил баллистическую ракету. Взрывной волной повреждены жилые квартиры и офисные помещения. Обошлось без погибших.
Городской голова отметил, что на месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты фиксируют масштабы повреждений, оказывают помощь жителям и приступили к работам по ликвидации последствий обстрела.
Россия атакует Украину ударными БПЛА
Вечером 24 декабря оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Силы ПВО принимают меры для обнаружения и уничтожения воздушных целей.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в результате массированных обстрелов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря "Запорожсталь" остался полностью обесточенным, что привело к аварийной остановке производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І НЕМА ТАМ НІЯКОЇ ІНШОЇ. Просто спочатку заходить Пушкін, а потім танки, ракети, згвалтування і алкоголізми