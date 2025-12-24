РУС
В Рождественскую ночь Россия нанесла ракетный удар по Тростянцу в Сумской области

Россия обстреляла Тростянец в Сумской области

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Тростянец в Сумской области, в результате чего зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Об атаке сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия удара и работа служб

Удар был нанесен в ночь на Рождество, враг применил баллистическую ракету. Взрывной волной повреждены жилые квартиры и офисные помещения. Обошлось без погибших.

Городской голова отметил, что на месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты фиксируют масштабы повреждений, оказывают помощь жителям и приступили к работам по ликвидации последствий обстрела.

Россия атакует Украину ударными БПЛА

Вечером 24 декабря оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Силы ПВО принимают меры для обнаружения и уничтожения воздушных целей. 

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Сумская область (3917) Тростянец (30) Ахтырский район (31)
Оце і Булгаков і Пушкін і Лермонтов і русскій язік. Їхня культура - це бити ракетами на святвечір.

І НЕМА ТАМ НІЯКОЇ ІНШОЇ. Просто спочатку заходить Пушкін, а потім танки, ракети, згвалтування і алкоголізми
показать весь комментарий
24.12.2025 20:59 Ответить
А чого ще можна очікувати від сатанистів?
показать весь комментарий
24.12.2025 21:06 Ответить
Що ми зробили у відповідь ? Потужно пограли прутнем на роялі. Так війни не виграють.
показать весь комментарий
24.12.2025 21:44 Ответить
Хто це "ми" - ти і твої родичі ...?
показать весь комментарий
24.12.2025 21:49 Ответить
МИ- це нша країна. А ви де живете?
показать весь комментарий
24.12.2025 21:50 Ответить
"Ваша" країна ? А можна дізнатися - ЩО такого в країні вам особисто належить , що ви можете називати її своєю ?
показать весь комментарий
24.12.2025 21:52 Ответить
 
 