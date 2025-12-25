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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Сутки на Сумщине: под ударом 39 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области в результате российских атак ранены пять человек. Под обстрелом оказались 39 населенных пунктов, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Удары по общинам 

  • Сумская городская громада - в результате попадания беспилотника в автомобиль травмированы 17-летняя девушка и 20-летний парень. Также в результате атаки дронов по городу повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и здание АЗС.
  • Буринская громада - ранен 53-летний мужчина, поврежден грузовой автомобиль.
  • Середино-Будская громада - ранена работница почты, повреждены два автомобиля.
  • Тростянецкая громада - ранена 56-летняя женщина, повреждены 3 многоквартирных дома, админздание и легковой автомобиль.
  • Белопольская громада - поврежден частный грузовой автомобиль и прицеп.

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Последствия вражеских обстрелов

Российская армия обстреляла 39 населенных пунктов Сумской области
Российская армия обстреляла 39 населенных пунктов Сумской области
Российская армия обстреляла 39 населенных пунктов Сумской области
Российская армия обстреляла 39 населенных пунктов Сумской области

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обстрел (33726) Сумская область (4336)
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