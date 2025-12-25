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Сутки на Сумщине: под ударом 39 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумской области в результате российских атак ранены пять человек. Под обстрелом оказались 39 населенных пунктов, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Удары по общинам
- Сумская городская громада - в результате попадания беспилотника в автомобиль травмированы 17-летняя девушка и 20-летний парень. Также в результате атаки дронов по городу повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и здание АЗС.
- Буринская громада - ранен 53-летний мужчина, поврежден грузовой автомобиль.
- Середино-Будская громада - ранена работница почты, повреждены два автомобиля.
- Тростянецкая громада - ранена 56-летняя женщина, повреждены 3 многоквартирных дома, админздание и легковой автомобиль.
- Белопольская громада - поврежден частный грузовой автомобиль и прицеп.
Последствия вражеских обстрелов
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