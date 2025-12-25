Сутки на Сумщине: под ударом 39 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области в результате российских атак ранены пять человек. Под обстрелом оказались 39 населенных пунктов, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Удары по общинам

Сумская городская громада - в результате попадания беспилотника в автомобиль травмированы 17-летняя девушка и 20-летний парень. Также в результате атаки дронов по городу повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и здание АЗС.

Буринская громада - ранен 53-летний мужчина, поврежден грузовой автомобиль.

Середино-Будская громада - ранена работница почты, повреждены два автомобиля.

Тростянецкая громада - ранена 56-летняя женщина, повреждены 3 многоквартирных дома, админздание и легковой автомобиль.

Белопольская громада - поврежден частный грузовой автомобиль и прицеп.

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Последствия вражеских обстрелов









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