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У різдвяну ніч росіяни знову атакували енергетику України: знеструмлення у 5 областях
У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику.
Про це повідомили у Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Відключення
25 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
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+4 Gal
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+3 Kravchenko Igor
показати весь коментар25.12.2025 10:40 Відповісти Посилання
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