У різдвяну ніч росіяни знову атакували енергетику України: знеструмлення у 5 областях

У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику.

Про це повідомили у Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

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Відключення

25 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.

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