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Новини Удари по енергетиці
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У різдвяну ніч росіяни знову атакували енергетику України: знеструмлення у 5 областях

РФ б’є по енергетиці на Різдво: що відомо?

У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику.

Про це повідомили у Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Черговий удар по Одещині: один загиблий, 2 поранені, руйнування інфраструктури. ФОТО

Відключення

25 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.

Читайте: Рашисти атакували два райони Харкова: під ударом об’єкти критичної інфраструктури, постраждала одна людина (оновлено)

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обстріл (35091) енергетика (3920) Міненерго (1722)
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Топ коментарі
+4
А чого Україна не атакує підстанції в прикордонних областях росії, куди дістати не так то і важко? Вибити там к херам все що є, хай померзуть, як не в москві, так хоч в ******
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25.12.2025 10:36 Відповісти
+4
Він не ниє, він лиш констатує факт - відосіками і мультиками блекаут в москві не зробиш.
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25.12.2025 11:01 Відповісти
+3
Якщо не можеш захистити щось на своїй території ,то про яке вибивання може бути мова. Ну хіба тільки в потужних розповідях про фуфламінги.
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25.12.2025 10:40 Відповісти

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