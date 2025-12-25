1 232 10
В рождественскую ночь россияне снова атаковали энергетику Украины: отключение электроэнергии в 5 областях
В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику.
Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключения вызваны предыдущими обстрелами).
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.
Отключения
25 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины.
Топ комментарии
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий25.12.2025 10:36 Ответить Ссылка
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий25.12.2025 10:35 Ответить Ссылка
+2 Kravchenko Igor
показать весь комментарий25.12.2025 10:40 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий25.12.2025 10:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий25.12.2025 11:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий25.12.2025 10:36 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Kravchenko Igor
показать весь комментарий25.12.2025 10:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий25.12.2025 10:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gal
показать весь комментарий25.12.2025 11:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий25.12.2025 10:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий25.12.2025 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий25.12.2025 10:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій #603079
показать весь комментарий25.12.2025 11:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль