РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 232 10

В рождественскую ночь россияне снова атаковали энергетику Украины: отключение электроэнергии в 5 областях

РФ бьет по энергетике на Рождество: что известно?

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключения вызваны предыдущими обстрелами).

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Читайте: Очередной удар по Одесской области: один погибший, 2 раненых, разрушение инфраструктуры. ФОТО

Отключения

25 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины.

Читайте: Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек (обновлено)

Автор: 

обстрел (31021) энергетика (2954) Минэнерго (482)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А чого Україна не атакує підстанції в прикордонних областях росії, куди дістати не так то і важко? Вибити там к херам все що є, хай померзуть, як не в москві, так хоч в ******
показать весь комментарий
25.12.2025 10:36 Ответить
+2
Домашнім московитам все одно. Вони ж Різдво 7 січня святкують
показать весь комментарий
25.12.2025 10:35 Ответить
+2
Якщо не можеш захистити щось на своїй території ,то про яке вибивання може бути мова. Ну хіба тільки в потужних розповідях про фуфламінги.
показать весь комментарий
25.12.2025 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Домашнім московитам все одно. Вони ж Різдво 7 січня святкують
показать весь комментарий
25.12.2025 10:35 Ответить
В цих домашніх московитів є "поетичніше" прізвисько, которим їх наділив ще Симон Васильович - ГНИДИ!
показать весь комментарий
25.12.2025 11:30 Ответить
А чого Україна не атакує підстанції в прикордонних областях росії, куди дістати не так то і важко? Вибити там к херам все що є, хай померзуть, як не в москві, так хоч в ******
показать весь комментарий
25.12.2025 10:36 Ответить
Якщо не можеш захистити щось на своїй території ,то про яке вибивання може бути мова. Ну хіба тільки в потужних розповідях про фуфламінги.
показать весь комментарий
25.12.2025 10:40 Ответить
Так допоможи захисникам, а не ний
показать весь комментарий
25.12.2025 10:54 Ответить
Він не ниє, він лиш констатує факт - відосіками і мультиками блекаут в москві не зробиш.
показать весь комментарий
25.12.2025 11:01 Ответить
Рашиські варвар творят геноцид проти українського народу ,на жаль влада в Україні не українська їм байдуже, понад усе міндічі ,шифіри ,коломоші та інша мерзота.
показать весь комментарий
25.12.2025 10:49 Ответить
А що ху...ло може зробити, він, як майбутній представник Пекла, не любить Божих свят. А кирюха пообіцяв, що його місце буде закріплено там навіки, і він його супроводжуватиме
показать весь комментарий
25.12.2025 10:50 Ответить
Ось це все, що потрібно знати про кацапських попів, та їхнє ставлення до релігійних свят:
показать весь комментарий
25.12.2025 10:57 Ответить
Ми вже навчилися в частині сегментів війни відповідати асиметрично: підпалювати НПЗ безпілотниками, топити кораблі та судна БЕКами. На часі придумати щось асиметричне і щодо електроенергетики, що замінить відсутність в нас великої кількості далекобійних ракет. Наприклад, чому б не почати відстріл (не обов'язково в буквальному сенсі, методів багато) керманичів цієї галузі: власників, топ-менеджмент, інженерні кадри, створюючи там хаос? Зараз починаються різдвяно-новорічні канікули, і багато цього люду буде розслаблятися за межами матінки-Росії, де не буде такої охорони, як вдома. Вони цивільні? В нас вже загинуло в десятки разів більше цивільних, ніж в рашці, то ж цілком можна підрівняти трохи рахунок (до того ж вони не безгрішні, бо забезпечують функціонування злочинної системи).
показать весь комментарий
25.12.2025 11:10 Ответить
 
 