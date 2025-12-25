В рождественскую ночь россияне снова атаковали энергетику Украины: отключение электроэнергии в 5 областях

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключения вызваны предыдущими обстрелами).

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Читайте: Очередной удар по Одесской области: один погибший, 2 раненых, разрушение инфраструктуры. ФОТО

Отключения

25 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины.

Читайте: Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек (обновлено)