Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, возник пожар

Вечером в среду, 24 декабря, российские войска нанесли удар по двум районам Харькова. Под прицелом врага объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских атак

По Слободскому району Харькова россияне нанесли удар беспилотником "Молния".

"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - рассказал Терехов.

Впоследствии Терехов сообщил о попадании в Шевченковском районе Харькова. На месте возник пожар.

Читайте также: Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды

Враг бьет по объектам критической инфраструктуры

"Сегодня целый день враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают горожан теплом и снабжают горячей и холодной водой. Целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты. Цель понятна — разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту", — написал городской голова.

Он добавил, что специалисты вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, когда она продолжит поставлять тепло, воду и электроэнергию.

Читайте также: Более 50% энергомощностей повреждены: украинцы остаются без света до 20 часов в сутки, - ДТЭК