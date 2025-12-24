Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, возник пожар
Вечером в среду, 24 декабря, российские войска нанесли удар по двум районам Харькова. Под прицелом врага объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеских атак
По Слободскому району Харькова россияне нанесли удар беспилотником "Молния".
"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - рассказал Терехов.
Впоследствии Терехов сообщил о попадании в Шевченковском районе Харькова. На месте возник пожар.
Враг бьет по объектам критической инфраструктуры
"Сегодня целый день враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают горожан теплом и снабжают горячей и холодной водой. Целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты. Цель понятна — разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту", — написал городской голова.
Он добавил, что специалисты вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, когда она продолжит поставлять тепло, воду и электроэнергию.
Чому ні?
Як можно виграти війну не завдавая по ворогу удари у відповідь?