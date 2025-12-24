РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8897 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
398 5

Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды

В Харькове ограничена подача тепла и горячей воды

В результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Харькове существенно снизилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский горсовет, об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, в настоящее время продолжаются работы по определению степени повреждений оборудования и дальнейших шагов по его восстановлению. В связи с этим вынужденно прекращена подача горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах.

Отмечается, что там, где это технически возможно, специалисты осуществляют переключение на автономные источники теплоснабжения. Также для жителей указанных районов снижена температура теплоносителя.

Смотрите также: РФ атаковала не менее 42 населенных пунктов Харьковщины за неделю: один погибший и 18 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТО

"Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей. После определения масштаба повреждений аварийные бригады начнут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Антидроновая защита Харьковской области: сетки устанавливают в нескольких направлениях

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Харькове во время тревоги прозвучала серия взрывов.
  • По данным мэра Терехова, россияне атаковали ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.
  • По состоянию на 12:30 былоизвестно о 13 раненых и одном погибшем.

Автор: 

обстрел (31021) Тарифы на отопление (732) Харьков (7843) Харьковская область (2070) Харьковский район (661)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков ЗАМОРОЗЯТ !!!((( белгород как не кошмарили так и не кошмарят !!!((( 1000 процентов нас ПРЕДАЮТ пи....сы ((((
показать весь комментарий
24.12.2025 16:06 Ответить
Та ще за вікном -9°...
показать весь комментарий
24.12.2025 16:09 Ответить
Якщо й замороженими станемо, також не біда. Довше збережемося. )
показать весь комментарий
24.12.2025 17:33 Ответить
У мене гарячої води немає, температура носія - ледь-ледь. Але плакати ще рано - ми не заморожені.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:12 Ответить
Є така морда в Україні,ЗЕбільна,яка обіцяла асиметричні відповіді та помсти,а ще обіцяла блекаут в москві.
Пацан обіцяв,пацан не зробив,хто він після цього? Змінити ситуацію можна тільки такими відповідями щоб ***** задумався що чим більше він кошмарить Україну тим більше ботексний отримає у відповідь.Тільки так!.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:43 Ответить
 
 