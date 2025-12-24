Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды
В результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Харькове существенно снизилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский горсовет, об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".
Что известно?
Так, в настоящее время продолжаются работы по определению степени повреждений оборудования и дальнейших шагов по его восстановлению. В связи с этим вынужденно прекращена подача горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах.
Отмечается, что там, где это технически возможно, специалисты осуществляют переключение на автономные источники теплоснабжения. Также для жителей указанных районов снижена температура теплоносителя.
"Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей. После определения масштаба повреждений аварийные бригады начнут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Харькове во время тревоги прозвучала серия взрывов.
- По данным мэра Терехова, россияне атаковали ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.
- По состоянию на 12:30 былоизвестно о 13 раненых и одном погибшем.
