Через обстріли в Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води
Внаслідок ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську міськраду, про це повідомили в КП "Харківські теплові мережі".
Що відомо?
Так, нині тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.
Зазначається, що там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія.
"Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Харкові під час тривоги пролунала серія вибухів.
- За даними мера Терехова, росіяни атакували ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.
- Станом на 12:30 було відомо про 13 поранених та одну загиблу людину.
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