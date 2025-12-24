Через обстріли в Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води

Внаслідок ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську міськраду, про це повідомили в КП "Харківські теплові мережі".

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Що відомо?

Так, нині тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.

Зазначається, що там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія.

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"Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?