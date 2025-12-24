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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили по ТЕЦ біля Харкова: загинула людина, 13 осіб поранено (оновлено)

РФ б’є по Харкову 24 грудня: що відомо про обстріл?

У Харкові під час тривоги пролунала серія вибухів. Ворог атакував передмістя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей в бік Харкова.

Мер Терехов повідомив про вибухи у передмісті.

За даними глави ОВА Синєгубова, росіяни атакують передмістя Харкова.

Оновлення

Згодом в ОВА заявили, що внаслідок російських ударів загинула людина. 

11 осіб дістали поранення.

За даними мера Терехова, росіяни атакували ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

Рух метрополітеном відновлений.

Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго", - додав він.

Станом на 12:30 відомо про 13 поранених та одну загиблу людину.

Читайте: Росіяни здійснили понад 40 обстрілів Сумщини: загинув чоловік, ще відомо про двох травмованих

Автор: 

обстріл (35056) Харків (6206) Харківська область (2969) Харківський район (1005)
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Топ коментарі
+2
Яе шо мені не зраджує пам'ять то ця ТЖЦ повинна мати фізичний захист який побудував плешивий Пуштун за мільони. За багато десятків мільонів бюджетних грощей. І ці гроши Пуштуном повністю освоєни.
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24.12.2025 12:36 Відповісти
+2
Це результат того, що ми досі не добили в нуль енергопостачання Бєлгороду.
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24.12.2025 14:44 Відповісти
+2
Факт що гроші освоєні - це золоті унітази і кубометри запакованих дол.США! У тебе напевно із зором , чи із совістю, не дуже добре?!!
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24.12.2025 15:04 Відповісти

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