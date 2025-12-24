Рашисти вдарили по ТЕЦ біля Харкова: загинула людина, 13 осіб поранено (оновлено)

У Харкові під час тривоги пролунала серія вибухів. Ворог атакував передмістя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей в бік Харкова.

Мер Терехов повідомив про вибухи у передмісті.

За даними глави ОВА Синєгубова, росіяни атакують передмістя Харкова.

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Згодом в ОВА заявили, що внаслідок російських ударів загинула людина.

11 осіб дістали поранення.

За даними мера Терехова, росіяни атакували ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян.



Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.



Рух метрополітеном відновлений.



Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго", - додав він.

Станом на 12:30 відомо про 13 поранених та одну загиблу людину.

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