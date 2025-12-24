Серия взрывов прогремела в Харькове: рашисты атакуют пригород
В Харькове во время тревоги прозвучала серия взрывов. Враг атакует пригород.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили о движении скоростных целей в сторону Харькова.
Мэр Терехов сообщил о взрывах в пригороде.
По данным главы ОВА Синегубова, россияне атакуют пригород Харькова.
