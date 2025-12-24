РУС
Серия взрывов прогремела в Харькове: рашисты атакуют пригород

РФ бьет по Харькову 24 декабря: что известно об обстреле?

В Харькове во время тревоги прозвучала серия взрывов. Враг атакует пригород.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупредили о движении скоростных целей в сторону Харькова.

Мэр Терехов сообщил о взрывах в пригороде.

По данным главы ОВА Синегубова, россияне атакуют пригород Харькова.

