Более 50% энергомощностей повреждены: украинцы остаются без света до 20 часов в сутки, - ДТЭК

дтек

Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, с сентября этого года враг атаковал электростанции ДТЭК более шести раз, а более 50% энергетических мощностей компании были повреждены или разрушены. Россияне обстреливают не только производство и передачу электроэнергии, но и газовую инфраструктуру и добычу угля.

Нехватка оборудования

Тимченко подчеркнул, что главная проблема сейчас — нехватка оборудования: трансформаторов, генераторов и турбин, и нет времени запустить их производство этой зимой. Для решения ситуации команды ДТЭК путешествуют по Европе в поисках подержанного оборудования для ТЭС.

Генеральный директор подытожил, что украинские энергетики сегодня нуждаются в трех вещах: эффективной противовоздушной обороне, подержанном оборудовании для ремонта и финансировании на его приобретение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала дронами важный энергообъект в Чернигове: обесточены десятки тысяч абонентов

Автор: 

энергетика (2949) ДТЭК (576) отключение света (571)
Топ комментарии
+9
Нормально покерували Єрмаки-Міндичі і хочуть, щоб знову за них проголосували
24.12.2025 15:41 Ответить
+7
Шашличний обіцяв блекаут у москві, але не уточнював, у якому році
24.12.2025 15:43 Ответить
+6
За те на россії світло сяє ярко. Бо на удари у відповідь по ворогу досі нема політичного рішення. Сидіть дурні в темноті.
24.12.2025 15:40 Ответить
За те на россії світло сяє ярко. Бо на удари у відповідь по ворогу досі нема політичного рішення. Сидіть дурні в темноті.
24.12.2025 15:40 Ответить
Нормально покерували Єрмаки-Міндичі і хочуть, щоб знову за них проголосували
24.12.2025 15:41 Ответить
Дурнів в країні ще багато і міндічі не все ще вкрали.
24.12.2025 15:44 Ответить
МІндіч до ДТЕКу у захисті енергооб'єктів відношення немає ніякого. ПОбачив би як вони спробували б вкрасти у Ахметова, лежали б уже на дні криниці
24.12.2025 15:50 Ответить
Розчинили би в кислоті, як в старі добрі часи
24.12.2025 16:13 Ответить
і проголосують....
24.12.2025 16:16 Ответить
16 год без - слабенький захист в нас електростанцій - тай Шахеди луплять
24.12.2025 15:42 Ответить
и 3 уровня не помогли и суперпрем'ерка рассказівала про "больше света" ... ***** просто молчите уже, пожалуйста
24.12.2025 15:42 Ответить
Шашличний обіцяв блекаут у москві, але не уточнював, у якому році
24.12.2025 15:43 Ответить
Якщо на умовний саратов долітає одна ракета з п*яти, то на москву долетить одна з тисячі, яких у нас немає!
Ортодоксальний ухилянт може тільки гоняти понти...
24.12.2025 16:03 Ответить
Скільки відсотків енергопотужностей подкоджено на засрашкі? Доки ті наші нещасні "мопеди" будуть літати в "чорну діру" для піару члєнограя? Де фламінги? Де паляниці? Де знищення енергозабезпечення хоча б в одній губєрнії на лаптємордії?
24.12.2025 15:49 Ответить
В нас при владі 90% тих, хто керується або сімʼї в параші
Вони не дадуть по параші бити
24.12.2025 16:09 Ответить
Почекайте,Свириденко та інші свириди обіцяли покращення суттєве з 24 грудня........... На кого це було розраховано?
24.12.2025 15:49 Ответить
На секту "свідків тєлємарахвона".
24.12.2025 15:50 Ответить
Ну так й "покращили"..вдень 3.5 години й вночі пару годин.
24.12.2025 15:51 Ответить
З 24 ГРУДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ДНЯ ПОЧИНАЄ ЗРОСТАТИ. Реальне покращення від ЗЕ
24.12.2025 16:38 Ответить
ТЮЮЮ а що цього не було в програмі "хоч паржом"? А на стадіоні про це хіба не казали?

ХММММММММ
24.12.2025 15:50 Ответить
Та скіки там тієї зими, вже майже третину пропетляли все буде Україна!!!
24.12.2025 15:52 Ответить
Йшов 4 рік повномасштабної війни..
24.12.2025 16:01 Ответить
Завершувався.
24.12.2025 16:35 Ответить
Зо заважає бити по шляхам доставки енергії в параші? Там не скрізь ппо
24.12.2025 16:06 Ответить
Надо Зеленского с Миндичем и Цукерманом благодарить. За качественные защитные сооружения , построенные на энергообьектах.
24.12.2025 16:11 Ответить
бандіт і московський пдорас ахмєтов і далі буде красти і по 24 години може залишати українців без світла.
24.12.2025 16:12 Ответить
Не Ахметов роззброїв наше ППО і перевів його в піхоту.
24.12.2025 16:39 Ответить
А який фонд зп у "Шахтьора" на місяць? Нахіба той захист? "Шахтьор" чемпіон! До речі, і яхточка https://www.google.com/search?q=Luminance&rlz=1C1GCEA_enUA1183UA1191&oq=%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0+%D0%90%D1%85%D0%BC&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCTYyNzJqMGoxNagCCLACAfEFQSMAZbHRlnI&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiFnqXzvtaRAxXOU1UIHRgwM_0QgK4QegYIAQgAEAM Luminance за 500 лямів баксів зі щорічним обслуговуванням у 50 лямів баксів тут теж ні до чого.
24.12.2025 17:03 Ответить
Міндічі - зєльониє так накрали і в захисті енергетичних об'єктів і в обороні, що на свят вечір темно, хоч в око стрель вороні. Безумовно, перший монстр - Путін, але, але....майже: нам партія свєтіт, нам свєта нє нада. І Ханукії в центрах замість серпа і молота. Іронія, чи сарказм. Сумно.
24.12.2025 16:19 Ответить
Не тільки електоенергії немає, але і тепла у людей в яких ******* електро, або газове опалення житла, і води в багатоповерхівках, бо насоси не працюють, так що треба називати все, а не тільки відключення світла на 20 годин. Багато українців замерзне цієх зими, щоб звільнити простір для ізраїльтян, як і планував янелох, знищуючи Украхну, аби на її території створити новий ієрусалім! 🤬
24.12.2025 16:29 Ответить
Місцеві дурні теж це підтримали. Хіба ні?
24.12.2025 16:40 Ответить
Новогоднее обращение Зелупы и концерт говноКвартала многие не посмотрят.
24.12.2025 16:49 Ответить
Маємо результат голосування за "какаяразніца" у 2019 році...
Президент зеленський - вирок Україні!
24.12.2025 16:56 Ответить
Так а "двушка на москву" діййшла?
24.12.2025 16:58 Ответить
Звісно так. Зєля ж пообіцяв "Дать отвєтку".
24.12.2025 17:05 Ответить
Тю , в гудок гудіти оперативно так навчилися , в запустити виробництво і 4 років не вистачило. Що там підар Зеленський на рахунок найважчої зими зробив : дозволив заготівлю дров самостійно,привіз їх тим що не можуть то зробити ,видав генератори гуманітарні,налагодив виробництво власних,паливо на них без податків дав а уразливим і безкоштовно, організував довоз води ...хто ще що пам'ятає з подвигів цього гундосого херкулєса?
24.12.2025 17:00 Ответить
Це цар всія русні Путлер І розрулює всім, а в нормальних країнах (сподіваюся, що Україна, принаймні, намагається такою бути) цим має займатися багато хто, але президент до цього переліку точно не належить (президент з будь-яким прізвищем).
24.12.2025 17:21 Ответить
Ну і що, що без світла? Їх зігріває вишитий бісером портрет Зе і впевненість, що гроші - десятки мільярдів підуть на нормальне життя друзякам Зеленського міндічам, цукерманам і шефірами. Якісь відсотки перепадуть і Зеленському. А нарід якось прлпитляє, тим більше скільки там тієї зими.
24.12.2025 17:05 Ответить
Ось тут питання точно не до Зе, а до уряду в цілому та певних міністерств і контролюючих органів зокрема.
24.12.2025 17:17 Ответить
Рінатіку пора з офшорів на обладннання вкладати,проте вихід буде один ,підняти тариф для населення
24.12.2025 17:05 Ответить
'Знищено або пошкоджено понад 50% енергопотужностей ДТЕК...', - звучить солідно і переконливо. А можна трохи конкретніше, адже ДТЕК багатопрофільна компанія: якщо це 50% їхньої генерації, то в загальноукраїнському масштабі це буде лише відсотків 15 -- на 22-годинне відключення якось не тягне? А щодо потужностей з передачі та розподілу, то там якщо щось знищено або пошкоджено, то відповідні абоненти взагалі не матимуть електроенергії поки не відбудеться ремонт та відновлення, просто відключеннями на кілька годин там не відбудеться.
24.12.2025 17:15 Ответить
А знаєте що саме цікаве?
Статки Ахметова тільки ростуть!!!!
24.12.2025 17:34 Ответить
 
 