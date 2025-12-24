Более 50% энергомощностей повреждены: украинцы остаются без света до 20 часов в сутки, - ДТЭК
Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, с сентября этого года враг атаковал электростанции ДТЭК более шести раз, а более 50% энергетических мощностей компании были повреждены или разрушены. Россияне обстреливают не только производство и передачу электроэнергии, но и газовую инфраструктуру и добычу угля.
Нехватка оборудования
Тимченко подчеркнул, что главная проблема сейчас — нехватка оборудования: трансформаторов, генераторов и турбин, и нет времени запустить их производство этой зимой. Для решения ситуации команды ДТЭК путешествуют по Европе в поисках подержанного оборудования для ТЭС.
Генеральный директор подытожил, что украинские энергетики сегодня нуждаются в трех вещах: эффективной противовоздушной обороне, подержанном оборудовании для ремонта и финансировании на его приобретение.
