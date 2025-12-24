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Новини Удари по енергетиці
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Понад 50% енергопотужностей пошкоджено: українці залишаються без світла до 20 годин на добу, - ДТЕК

дтек

Для України ця зима є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У низці регіонів населення перебуває без світла по 15-20 годин на добу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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За його словами, з вересня цього року ворог атакував електростанції ДТЕК понад шість разів, а понад 50% енергетичних потужностей компанії були пошкоджені або зруйновані. Росіяни обстрілюють не лише виробництво й передачу електроенергії, а й газову інфраструктуру та видобуток вугілля.

Брак обладнання

Тимченко підкреслив, що головна проблема зараз - брак обладнання: трансформаторів, генераторів та турбін, і немає часу запустити їхнє виробництво цієї зими. Для вирішення ситуації команди ДТЕК подорожують Європою у пошуках вживаного обладнання для ТЕС.

Генеральний директор підсумував, що українські енергетики сьогодні потребують трьох речей: ефективної протиповітряної оборони, вживаного обладнання для ремонту та фінансування на його придбання.

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енергетика (3918) ДТЕК (2072) відключення світла (1720)
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Топ коментарі
+20
Нормально покерували Єрмаки-Міндичі і хочуть, щоб знову за них проголосували
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24.12.2025 15:41 Відповісти
+17
За те на россії світло сяє ярко. Бо на удари у відповідь по ворогу досі нема політичного рішення. Сидіть дурні в темноті.
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24.12.2025 15:40 Відповісти
+15
Шашличний обіцяв блекаут у москві, але не уточнював, у якому році
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24.12.2025 15:43 Відповісти

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