Понад 50% енергопотужностей пошкоджено: українці залишаються без світла до 20 годин на добу, - ДТЕК

Для України ця зима є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У низці регіонів населення перебуває без світла по 15-20 годин на добу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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За його словами, з вересня цього року ворог атакував електростанції ДТЕК понад шість разів, а понад 50% енергетичних потужностей компанії були пошкоджені або зруйновані. Росіяни обстрілюють не лише виробництво й передачу електроенергії, а й газову інфраструктуру та видобуток вугілля.

Брак обладнання

Тимченко підкреслив, що головна проблема зараз - брак обладнання: трансформаторів, генераторів та турбін, і немає часу запустити їхнє виробництво цієї зими. Для вирішення ситуації команди ДТЕК подорожують Європою у пошуках вживаного обладнання для ТЕС.

Генеральний директор підсумував, що українські енергетики сьогодні потребують трьох речей: ефективної протиповітряної оборони, вживаного обладнання для ремонту та фінансування на його придбання.

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