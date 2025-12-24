РФ атакувала дронами важливий енергооб’єкт у Чернігові: знеструмлено десятки тисяч абонентів
Російські війська вдень 24 грудня атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові, пошкодивши важливий енергооб'єкт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.
"Стосовно вибуху, який чернігівці могли чути близько 14:00 24 грудня, - під атакою енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Чернігова з північного заходу.
Як повідомили у "Чернігівобленерго", внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
Також міськрада повідомила про падіння дрона на територію одного з підприємств. Внаслідок цього пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів та пасажирський автобус. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
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