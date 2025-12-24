Мінус 35 окупантів: російські штурмовики вилізли із труби газопроводу "Союз" і були знищені дронами ЗСУ. ВIДЕО

Два взводи російських штурмовиків під прикриттям ранкового туману намагалися здійснити прихований вихід з труби магістрального газопроводу "Союз" у напрямку українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник розраховував непомітно вийти з підземної комунікації та раптово атакувати оборонні рубежі Сил оборони України. Однак маршрут був завчасно виявлений.

Одразу після виходу з труби російські підрозділи потрапили до заздалегідь підготовленої "кілл-зони". По штурмовиках було відкрито вогонь із застосуванням стрілецької зброї, артилерії та безпілотних систем.

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У результаті невдалої спроби прориву втрати противника склали щонайменше 35 осіб убитими. Українські захисники утримали позиції без втрат.

"Вилізли з труби і потрапили прямо до "кілл-зони". Два взводи російських штурмовиків під прикриттям ранкового туману намагались приховано вийти з труби газопроводу "Союз" до українських позицій. Як повідомляють воїни 115-ї окремої механізованої бригади, втрати противника у цій м'ясорубці склали 35 осіб", - зазначається у коментарі до відео знищення окупантів.

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