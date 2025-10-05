УКР
3 734 41

Справа - труба: кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп’янськом. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому переляканий російський військовий повзе в газовій трубі під Куп’янськом на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант злякався сторонніх звуків позаду, а коли поряд із ним пробіг кабан, він від переляку не встиг навіть узяти зброю обома руками.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

армія рф (18934) газопровід (1560) Харківська область (1695) Куп’янський район (441)
Топ коментарі
+10
Та ви шо? Оце перемога. Львів'янам аж полегшало.
05.10.2025 14:44 Відповісти
+5
кацап живий - нічого доброго
05.10.2025 14:44 Відповісти
+5
Перемога. Рашист злякався і ледь не помер від страху.
Слава зелі.
05.10.2025 14:45 Відповісти
Шо ти скиглиш на всіх сторінках.Чи львів'яннам(херсонцям,киянам,чернігівцям і т.д.) полегшає від твого ниття?
05.10.2025 14:54 Відповісти
А чим львів'янам погано? Бачив в Львові гуляють, танцюють, в ресторанах сидять. Ухилянти з усієї України в Львові чекають коли війна закінчиться. Скоро запрацюють гірськолижні курорти
05.10.2025 14:54 Відповісти
То що? Ще порцію шахедів та ракет? Щоб не розслаблялися?
05.10.2025 15:11 Відповісти
Погодься, це іноді допомагає нагадати що війна це не десь і щось далеко, а війна в усій країні.
05.10.2025 15:16 Відповісти
Як ти любиш людей. Просто обійняти та заплакати.
05.10.2025 15:21 Відповісти
"УкрАинци сами себе бамбят" --- логіка їбаних кацапідарських тварин.

Загинули мирні люди, кров, пожежі, горе -- а підари насміхаються.
Нічого, Господь та милостив.
Буде ще твоя парашка суцільним пеклом.
АМІНЬ
05.10.2025 15:24 Відповісти
Газів у трубі добавилось .
05.10.2025 15:33 Відповісти
Та якось не дуже смішно , що кацапи безпечно через трубу накопичуються у Куп'янську, і хіба що дикі кабани їх лякають
05.10.2025 14:45 Відповісти
Кабанам свині не товариші
05.10.2025 14:46 Відповісти
Дивно, що кабанчик його не того... не оприходував 🤣
05.10.2025 14:50 Відповісти
то може і оприходував.
нам же не все відео показали.
05.10.2025 14:57 Відповісти
Погидував
05.10.2025 15:35 Відповісти
Командир отделения ушел в СОЧ.
05.10.2025 14:47 Відповісти
Взагалі то це ШІ, не гоже фейкометити на такому поважному сайті...
05.10.2025 14:49 Відповісти
План кабан
05.10.2025 14:50 Відповісти
Хоч забив кацапа чи ні ?
05.10.2025 14:52 Відповісти
Тільки помітив з ніг до голови
05.10.2025 14:53 Відповісти
Мабуть трахнув,оновив породу кацапів.
05.10.2025 14:57 Відповісти
нєнє.
зробив це з гидливістю та презирством.
05.10.2025 15:25 Відповісти
афігєть!
як там бідна тваринка опинилася?
чи, там кабаняча тропа?
05.10.2025 14:58 Відповісти
зі штучним інтелектом все можливо...
05.10.2025 15:01 Відповісти
Це ще хто кого налякав.. Будемо сподіватись що кабанчик не постраждав.
05.10.2025 15:02 Відповісти
Це відео зроблено через штучний інтелект, воно так і підписано було в оригіналі, навіщо таку фігню викладати?
05.10.2025 15:07 Відповісти
Кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп'янськом. Ну, зато газогін знову газом наповнився. Природнім!
05.10.2025 15:07 Відповісти
Чужий проти Хижака.
05.10.2025 15:21 Відповісти
Кабан штурмує російську свинособаку, яка лізе по трубі в Купʼянськ
05.10.2025 15:31 Відповісти
Бойові кабани - нова зброя путлера. Вони першими кидаються в бій і розчищають дорогу для свинособак.
05.10.2025 15:34 Відповісти
Кацап налякав кацапа.
05.10.2025 15:31 Відповісти
свинособака налякала свинособаку
05.10.2025 15:33 Відповісти
А що там стефанчук робив?
05.10.2025 15:33 Відповісти
штурмував свинособаку
05.10.2025 15:34 Відповісти
Круто!Цензор почав викладати відоси,створені ШІ .Професіоналізм та високий рівень журналістики .Марафетом несе зі всіх щілин
05.10.2025 15:48 Відповісти
а кацап налякався по справжньому
05.10.2025 15:50 Відповісти
 
 