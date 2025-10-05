Справа - труба: кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп’янськом. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому переляканий російський військовий повзе в газовій трубі під Куп’янськом на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант злякався сторонніх звуків позаду, а коли поряд із ним пробіг кабан, він від переляку не встиг навіть узяти зброю обома руками.

