Справа - труба: кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп’янськом. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео, на якому переляканий російський військовий повзе в газовій трубі під Куп’янськом на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант злякався сторонніх звуків позаду, а коли поряд із ним пробіг кабан, він від переляку не встиг навіть узяти зброю обома руками.
Загинули мирні люди, кров, пожежі, горе -- а підари насміхаються.
Нічого, Господь та милостив.
Буде ще твоя парашка суцільним пеклом.
АМІНЬ
Слава зелі.
нам же не все відео показали.
зробив це з гидливістю та презирством.
як там бідна тваринка опинилася?
чи, там кабаняча тропа?